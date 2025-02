Grátis: Salvador recebe Intercâmbio de Hip-Hop Norte/Nordeste

- Foto: Divulgação

Entre os dias 24 e 26 de janeiro de 2025, Salvador vai receber o evento Intercâmbio Hip-Hop Norte/Nordeste. O evento é gratuito e acontece na Praça Tereza Batista, no Pelourinho, com uma programação diversificada com shows, oficinas, palestras, debates e batalhas com premiações em dinheiro.

Inspirado no Udi Hip-Hop Festival de Uberlândia, o Intercâmbio Hip-Hop contará com shows de grandes nomes da cena nacional e local, incluindo a rapper paulista MC Soffia, o rapper paranaense *Mano Fler e o MC e compositor soteropolitano Gold CBX. Além disso, artistas de todas as regiões do Brasil terão espaço para mostrar seu talento, com direito a microfone aberto.

As batalhas serão outro ponto alto do evento, abrangendo categorias como MC’s, Breaking, Beatmaker e Slam, com premiações de:

- 1º lugar: R$ 1.000,00

- 2º lugar: R$ 500,00

- 3º lugar: R$ 300,00

Veja o cronograma Detalhado

Dia 24/01/2025 – Bate-Papo e Palestras: A Realidade dos Estados dentro da Cultura Hip-Hop

10:00 – Abertura: Falar sobre a ideia do Intercâmbio com Gold CBX, Andrea Felix e Jeffsuatitude

10:30 – Débora Fretira (Fisioterapeuta): Como não se lesionar, alongamento e cuidado com o corpo

11:30 – Rodada de perguntas

12:00 – Well Santiago: Economia Criativa dentro do Hip-Hop

12:30 – Hip-Hop nas escolas: A importância das ações nas bases

13:00 – Microfone aberto: Relatos sobre como a cultura tem sobrevivido nas regiões

13:50 – Encerramento

Dia 25/01/2025 – Batalhas com Premiações

14:00 – Abertura com DJ

14:30 – Início da Batalha de MC’s

16:00 – Início da Batalha de Breaking

17:00 – Slam

18:30 – Batalha de Beatmaker

19:00 – Semi-final da Batalha de MC’s

19:35 – Final da Batalha de Breaking

19:40 – Pocket Shows: P10 Sixs, Andréa Félix, Tejota Gang (Uberlândia)

20:45 – Final do Slam

21:15 – Final da Batalha de Beatmaker

21:20 – Show: Udi Santos (Salvador)

21:55 – Final da Batalha de MC’s

22:00 – Show: Bruxas do Cangaço (Sergipe)

22:25 – Show: Digital Apparatus Label (Ilhéus, BA)

22:45 – Encerramento

Dia 26/01/2025 – Encerramento com Shows de Artistas Locais e Nacionais

13:00 – Abertura com DJ Bengala (GO)

13:30 – Microfone Aberto

14:30 – Show: Venuz Leenda (Salvador)

15:05 – Show: Cronista do Morro (Salvador)

15:40 – DJ Leandro Vitrola

16:00 – Show: MC Soffia (São Paulo)

17:00 – Show: Gold CBX (Salvador)

18:00 – Show: Mano Fler (São Paulo)

18:55 – Encerramento

Serviço:

Evento: Intercâmbio Hip-Hop Norte/Nordeste

Data: 24, 25 e 26 de janeiro de 2025

Local: Praça Tereza Batista, Pelourinho, Salvador

Entrada: Gratuita para todas as atividades