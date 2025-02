Luiz Caldas é homenageado em Noite de Fricote

Banda Bumbum Astral vai celebrar os 40 anos da axé music com pitadas de rock'n roll - Foto: Divulgação

Nesta quarta, 29, às 21h, a Casa da Mãe será palco de uma homenagem ao pai da axé music. Na Noite de Fricote, o público curtirá o emblemático repertório de Luiz Caldas, numa releitura inédita, irreverente e dançante, ao som da banda Bumbum Astral. Formada por Brina Costa nos vocais e Paulo Mutti nos vocais e guitarra, o grupo receberá convidados especiais. Dentre eles: Ivan Huol na bateria, Gonçalves no contrabaixo e Pedro Fonseca nos teclados, que saudarão o mestre Luiz, em celebração aos 40 anos da axé music com pitadas de rock'n roll.

A ideia de fazer um rock experimental, dançante e envolvente, nasceu num momento em que Brina e Mutti desejavam estar mais livres a experimentações, agregando suas trajetórias como artistas e produtores musicais. Paulo Mutti traz sua longa bagagem como músico, compositor e arranjador na música instrumental, com forte influência no jazz e ritmos afro-brasileiros. Já Brina Costa traz um misto de sensibilidade e ousadia, em seus mais de 20 anos compondo e cantando, bebendo na fonte da MPB e tocando em questões que envolvem amor, política e o universo feminino.

O Bumbum Astral é um nome irreverente e despretensioso, como era tendência nos anos 80 em bandas como Paralamas do Sucesso, Biquíni Cavadão, Kid Abelha e Engenheiros do Hawaii. “Casou perfeitamente com nossaidentidade musical e o trabalho artístico que estamos desenvolvendo”, afirma Brina.

Show Bumbum Astral canta Luiz Caldas em noite de Fricote

Data: quarta-feira, 29

Local: Casa da Mãe, Rio Vermelho

Horário: às 21h

Couvert: 40 reais

Instagram: @bumbumastral