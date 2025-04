OSBA faz concerto gratuito no Garcia com obras de Bach e Vivaldi

Evento faz parte da Série Manuel Inácio da Costa - Foto: Taylla de Paula4

A Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA) dá início à sua programação de abril com um concerto gratuito neste domingo, 6, às 11h, no Santuário Nossa Senhora de Fátima, localizado no Colégio Antônio Vieira, no bairro do Garcia. O evento faz parte da Série Manuel Inácio da Costa, que leva música a igrejas e museus de Salvador, e contará com um programa dedicado a obras dos compositores Johann Sebastian Bach e Antonio Vivaldi.

Sob regência do maestro e cravista gaúcho Fernando Cordella, a apresentação terá um repertório centrado em concertos duplos e peças do período barroco. Entre as obras interpretadas estão o 'Concerto para Dois Violoncelos', de Vivaldi, e o 'Concerto para Dois Violinos', de Bach, além do 'Concerto para Flauta em Sol Menor 'La Notte', RV 439', de Vivaldi, e do 'Concerto de Brandemburgo nº 5 em Ré Maior, BWV 1050', de Bach.



O concerto segue uma abordagem de performance historicamente informada, buscando reproduzir as características sonoras e técnicas do período barroco. O maestro Fernando Cordella, que também é diretor artístico da Bach Society Brazil, lidera a apresentação ao cravo. A coordenação fica por conta de Lucas Robatto, chefe de naipe das flautas da OSBA e responsável pelo Núcleo de Música Historicamente Informada, uma parceria entre a orquestra e a Escola de Música da UFBA.

"O programa traz obras escritas há cerca de 300 anos. Hoje, sabemos que a música desse período era executada de maneira distinta daquela praticada pelos músicos contemporâneos. Essas diferenças influenciam diretamente a sonoridade. O Núcleo de Música Historicamente Informada busca resgatar essas técnicas antigas, trazendo ao público interpretações mais próximas das originais", explica Robatto, que também será um dos solistas.

Além de Cordella (cravo) e Robatto (flauta), integram o grupo de solistas os músicos da OSBA Thomaz Rodrigues e Ítalo Nogueira (violoncelos), e Francisco Roa, José Fernandes e Lírida Lima (violinos).