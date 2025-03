Agro da Bahia cresce e deve se manter em alta em 2025

Soja se consolida como o principal produto do agro na Bahia - Foto: Aiba | Divulgação

A agropecuária na Bahia acumulou ganhos nos últimos anos e em 2025 não deve ser diferente. De acordo com relatório da Secretaria de Agricultura (Seagri) divulgado nesta semana, o Valor Bruto da Produção Agropecuária da Bahia em 2024 foi de R$55,4 bilhões. Nos últimos dez anos analisados (2015 a 2024) o crescimento foi de 25,6%.

O maior ganho do período foi da soja, que cresceu 59%, se tornando o principal produto da agropecuária baiana. Só no ano passado, o grão registrou crescimento de 8% em relação ao ano anterior. Ainda em relação a 2024, os principais aumentos ocorreram nas lavouras do cacau (168%), da laranja (83%) e do café (62%).

Conforme o panorama da Seagri, a expansão na área plantada da produção agrícola, aliado às oscilações positivas de preços contribuíram para o crescimento do setor que representa aproximadamente 25% do Produto Interno Bruto (PIB) do Estado.

Para a safra 2024/25, estima-se que deverão ser cultivados 3,9 milhões de hectares com lavouras de grãos, o que representa um aumento de 4,5% em relação à área cultivada na safra 2023/24.

As estimativas para safra atual apontam para a produção de 13,7 milhões de toneladas de grãos e fibras, sendo que esta produção dividida em 60,8% de soja, 18,1% de milho, 13,4% de algodão, 4,7% de sorgo, 2,4% de feijão, 0,7% de mamona e 0,3% de trigo, produtos destinados ao consumo das famílias agrícolas, consumo das pequenas criações, abastecimento do setor granjeiro e pecuário, abastecimento do mercado atacadista e destinado ao mercado internacional.

As exportações também apresentaram grande avanço nos últimos cinco anos. Enquanto em 2020 o estado exportou apenas US$ 4,05 bilhões, em 2024 esse número foi de US$ 6,71, aumento de 65,4%. A soja, que é o principal produto exportador da Bahia, nesse mesmo período, teve crescimento de 73,5%.

Destaques

Entre os produtos que devem ser destaques na atual safra estão o café e o cacau. A Bahia é o quarto maior produtor de café do Brasil e a previsão é de que a produção aumente 11,3% em 2025, atingindo 3,4 milhões de sacas, segundo a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

Vale lembrar que a bebida produzida no estado se destaca entre as melhores do país em qualidade, e vem se consolidando como fornecedora de cafés especiais, com ótimos resultados nas competições internacionais.

Já em relação ao cacau, a Bahia recuperou a liderança em 2024, ultrapassando o Pará como o maior produtor. Em 2023, o estado produziu 139.011 toneladas de amêndoas de cacau, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A produção sofreu uma importante mudança em sua matriz. A região oeste da Bahia tem se destacado como uma nova fronteira para a produção de cacau, com potencial para quase duplicar a safra nacional até 2030, tirando do sul do estado o protagonismo de outros tempos.

Bahia recuperou a liderança na produção de cacau no Brasil | Foto: Divulgação Faeb/Senar

A produção de frutas tropicais e temperadas também é responsável por uma fatia significativa do agro baiano. Em 2023, o estado registrou um recorde de produção e exportação de frutas, gerando mais de R$ 5,7 bilhões.

O Vale do São Francisco contribui para o resultado, já que é hoje o mais importante centro frutífero do Brasil, com destaque para a produção de manga e uva. A Bahia é o maior produtor de manga do país, e, em 2023, foi a fruta mais vendida no exterior.

A região também se destaca como a única do mundo capaz de produzir cinco safras de uva em dois anos, devido às suas características naturais como luminosidade, umidade e disponibilidade de água. Além disso, possui variedades de uvas com qualidades comprovadas para a produção de vinho, colocando-se como o segundo pólo vinícola do Brasil, com grande potencial para crescimento.

Pecuária

Com um rebanho de 13,3 milhões de cabeças, o que corresponde a 37,6% do Nordeste, a Bahia ocupa o sétimo lugar no ranking nacional da bovinucultura. O estado é certificado como zona livre de febre aftosa, sem vacinação, o que permite acessibilidade a importantes mercados internos e externos.

Com a maior costa marítima do país, um litoral de aproximadamente 1,2 mil quilômetros de extensão, além de possuir 60,0 bilhões de m3 de água doce, a Bahia tem um amplo potencial para se consolidar como grande produtor de pescado e avançar tanto na atividade de pesca como na aquicultura.

A Seagri por meio da Bahia Pesca, apoia o crescimento sustentável dessas atividades, desenvolvendo um conjunto de ações como a capacitação de mão de obra, construção de terminais pesqueiros, e aquisição, renovação e distribuição de embarcações.

Desafios

O relatório da Seagri aponta que a sustentabilidade ambiental, a infraestrutura de transporte e logística, e a busca por práticas mais sustentáveis de produção, são desafios a serem enfrentados no setor agropecuário.

O documento destaca que as mudanças climáticas também representam um obstáculo significativo para o agronegócio local, com eventos climáticos extremos como secas e enchentes afetando a produção.

“A Bahia tem um grande potencial de crescimento, com oportunidades em diversas áreas, como a produção de alimentos orgânicos, a agroindústria e o turismo rural. Com isso, o agronegócio baiano busca se modernizar e se adaptar às demandas do mercado nacional e internacional”, aponta o relatório.