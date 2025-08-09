Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > A TARDE AGRO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

A TARDE AGRO

Seagri apoia feira de Macarani e reforça compromisso com agropecuária baiana

Secretaria esteve presente na 3ª Feira do Gado de Macarani

Por Da Redação

09/08/2025 - 11:17 h | Atualizada em 09/08/2025 - 14:01
Imagem ilustrativa da imagem Seagri apoia feira de Macarani e reforça compromisso com agropecuária baiana
-

A tradicional Feira do Gado de Macarani, que chegou a sua terceira edição neste ano, começou nesta sexta-feira, 8, se consolidando como referência na cadeia produtiva da pecuária baiana. Realizada no Parque Zé Caixeiro, a feira atrai produtores rurais, criadores, empresas do setor e entusiastas da agropecuária, reforçando o papel do município como a "Terra do Bezerro de Qualidade".

O evento desde ano contou com o apoio da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura da Bahia (Seagri), com a presença do secretário da Agricultura, Pablo Barrozo, que visitou os estandes, conversou com produtores e expositores, e destacou o compromisso da gestão estadual com o fortalecimento da agropecuária no interior.

“A Feira do Gado já conquistou seu espaço entre os grandes acontecimentos agropecuários do nosso estado. Quero parabenizar a prefeitura, os organizadores e toda a população que abraça este evento. A Seagri está aqui para apoiar e trabalhar lado a lado, para que a pecuária de Macarani e de toda a região siga crescendo, gerando renda e oportunidades para quem vive no campo”, afirmou.

Prefeita de Macarani, Selma Souto (PSD) afirmou que o evento movimenta a economia regional, valoriza os produtores e o lazer do povo.

“É uma alegria receber o secretário Pablo Barrozo na nossa 3ª Feira do Gado. Essa parceria entre o município e o Governo do Estado engrandece nossa feira e esperamos que nos próximos anos seja ainda maior. Macarani se orgulha de abrir as portas para um evento que é negócio, tradição e também lazer para toda a população”, afirmou a prefeita.

A feira promete movimentar a economia com comercialização de animais, concurso leiteiro, copa de marcha & ranch sorting, palestras técnicas, stands expositivos, além de apresentações culturais e atrações como a tradicional “pega do garrote”. Shows e atividades para toda a família completam a programação que que também contou com palestras da Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab) sobre medidas fitossanitárias para proteção da lavoura do cacau.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Agropecuária Bahia cadeia produtiva pecuária criadores gado Feira do Gado Macarani pablo barrozo Parque Zé Caixeiro pecuária baiana produtores rurais seagri secretário Agricultura Terceira Edição Terra do Bezerro Qualidade

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Prefeito de Canindé quer levar modelo agro da Bahia para Sergipe

x