Seagri apoia feira de Macarani e reforça compromisso com agropecuária baiana

- Foto: Divulgação

A tradicional Feira do Gado de Macarani, que chegou a sua terceira edição neste ano, começou nesta sexta-feira, 8, se consolidando como referência na cadeia produtiva da pecuária baiana. Realizada no Parque Zé Caixeiro, a feira atrai produtores rurais, criadores, empresas do setor e entusiastas da agropecuária, reforçando o papel do município como a "Terra do Bezerro de Qualidade".

O evento desde ano contou com o apoio da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura da Bahia (Seagri), com a presença do secretário da Agricultura, Pablo Barrozo, que visitou os estandes, conversou com produtores e expositores, e destacou o compromisso da gestão estadual com o fortalecimento da agropecuária no interior.

“A Feira do Gado já conquistou seu espaço entre os grandes acontecimentos agropecuários do nosso estado. Quero parabenizar a prefeitura, os organizadores e toda a população que abraça este evento. A Seagri está aqui para apoiar e trabalhar lado a lado, para que a pecuária de Macarani e de toda a região siga crescendo, gerando renda e oportunidades para quem vive no campo”, afirmou.

Prefeita de Macarani, Selma Souto (PSD) afirmou que o evento movimenta a economia regional, valoriza os produtores e o lazer do povo.

“É uma alegria receber o secretário Pablo Barrozo na nossa 3ª Feira do Gado. Essa parceria entre o município e o Governo do Estado engrandece nossa feira e esperamos que nos próximos anos seja ainda maior. Macarani se orgulha de abrir as portas para um evento que é negócio, tradição e também lazer para toda a população”, afirmou a prefeita.

A feira promete movimentar a economia com comercialização de animais, concurso leiteiro, copa de marcha & ranch sorting, palestras técnicas, stands expositivos, além de apresentações culturais e atrações como a tradicional “pega do garrote”. Shows e atividades para toda a família completam a programação que que também contou com palestras da Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab) sobre medidas fitossanitárias para proteção da lavoura do cacau.