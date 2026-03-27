É DE GRAÇA!
Capacetes para cabelos afro gratuitos são distribuídos em Salvador
Ação acontecerá no Farol da Barra
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Dentre as comemorações pelo aniversário de Salvador, neste domingo, 29, a Secretaria de Mobilidade (Semob) promoverá a distribuição gratuita de 50 capacetes adaptados para penteados afro.
A ação será realizada no Farol da Barra, das 9h às 14h. Em parceria com a empresa JET, também será oferecida uma escolinha de condução segura de patinetes elétricos.
A iniciativa integra o projeto Viver Salvador, que levará atividades a diversos pontos da cidade em celebração aos 477 anos da capital baiana.
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A programação no Farol da Barra inclui ainda atividades esportivas, culturais e de lazer ao longo de todo o dia.
Existe capacete para cabelos afro?
Os capacetes distribuídos possuem uma abertura na parte superior, permitindo melhor encaixe para diferentes tipos de penteados afro. O modelo foi desenvolvido pela Bici Preta, que cria equipamentos voltados à inclusão e à diversidade no ciclismo.
SERVIÇO
- O quê: Distribuição de 50 capacetes para pessoas com penteados afro + escola de condução segura de patinetes elétricos
- Quando: Domingo (29), 9h às 14h
- Onde: Farol da Barra
- Evento: Programa Viver Salvador
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