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É DE GRAÇA!

Capacetes para cabelos afro gratuitos são distribuídos em Salvador

Ação acontecerá no Farol da Barra

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

27/03/2026 - 18:06 h

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Ação acontecerá no Farol da Barra
Ação acontecerá no Farol da Barra -

Dentre as comemorações pelo aniversário de Salvador, neste domingo, 29, a Secretaria de Mobilidade (Semob) promoverá a distribuição gratuita de 50 capacetes adaptados para penteados afro.

A ação será realizada no Farol da Barra, das 9h às 14h. Em parceria com a empresa JET, também será oferecida uma escolinha de condução segura de patinetes elétricos.

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A iniciativa integra o projeto Viver Salvador, que levará atividades a diversos pontos da cidade em celebração aos 477 anos da capital baiana.

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A programação no Farol da Barra inclui ainda atividades esportivas, culturais e de lazer ao longo de todo o dia.

Existe capacete para cabelos afro?

Os capacetes distribuídos possuem uma abertura na parte superior, permitindo melhor encaixe para diferentes tipos de penteados afro. O modelo foi desenvolvido pela Bici Preta, que cria equipamentos voltados à inclusão e à diversidade no ciclismo.

SERVIÇO

  • O quê: Distribuição de 50 capacetes para pessoas com penteados afro + escola de condução segura de patinetes elétricos
  • Quando: Domingo (29), 9h às 14h
  • Onde: Farol da Barra
  • Evento: Programa Viver Salvador

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Salvador Semob

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