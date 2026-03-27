Salvador é de Áries: conheça características que conectam a cidade ao signo

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CARNAVAL 2025 - Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

No dia 29 de março, Salvador celebra 477 anos reafirmando sua identidade. Entre o calor intenso, o axé e o Carnaval, a capital baiana se revela uma verdadeira ariana: intensa, energética e impossível de ignorar.

Não tem jeito: Salvador tem o molho. Diante de episódios marcantes da sua história e cultura, conheça as principais características da cidade que carrega, como poucas, o espírito de Áries.

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Salvador é ariana nata

Primeira capital do Brasil

Os arianos são conhecidos pelo espírito pioneiro, ligado a começos e liderança, além de representarem o primeiro signo do zodíaco. Salvador não foge à regra: foi a primeira capital do Brasil, abrindo caminhos históricos, culturais e políticos.

Maior Carnaval de rua do mundo

Salvador vibra com autenticidade e entusiasmo pelas suas ruas. A cidade, que celebra festas o ano inteiro, mantém o título de maior Carnaval de rua do mundo, uma energia intensa e contagiante.

O baiano tem o molho

Assim como o signo de Áries, a capital baiana é movida por autenticidade e ritmos vibrantes: axé, pagodão e arrocha traduzem essa identidade única, conectada com a cultura local.

Clima imprevisível

Como uma boa ariana, Salvador é intensa, impulsiva e até temperamental. Conhecida pelo clima instável, a cidade pode ir da chuva ao sol em questão de minutos.

Alma livre

Salvador é uma cidade que respira liberdade. Sua história carrega marcos de resistência, como a Revolta dos Malês e a Independência da Bahia, reforçando seu espírito independente.