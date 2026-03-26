MUDEIdeNOME comanda a Volta no Dique no aniversário de Salvador

Banda desfila a bordo do trio pranchão - Foto: Divulgação

Neste domingo, 29 de março, em meio às comemorações do aniversário da capital baiana, o MUDEIdeNOME volta às ruas com mais uma edição da já tradicional “Volta no Dique”. A partir das 11h, no Dique do Tororó, o movimento musical leva para o público toda a energia da Pipoca do Mudei, um dos grandes destaques do Carnaval 2026.

Formado por Ricardo Chaves, Magary Lord, Jonga Cunha e Ramon Cruz, o grupo desfila a bordo do trio pranchão, sem cordas, mantendo a proximidade com o público e destacando o caráter democrático da pipoca.

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“Estamos indo para mais uma Volta no Dique, que já faz parte do calendário da cidade. Neste ano, ela ganha ainda mais significado por acontecer exatamente no aniversário de Salvador, o que traz um brilho especial para a festa. Desde que o projeto surgiu, em 2013, a nossa proposta sempre foi resgatar a essência do Axé Music. Ver o sucesso dos eventos que realizamos, como a Pipoca do Mudei no Carnaval, e levar essa energia para o Dique mais uma vez é motivo de muita alegria. Convidados todo mundo para estar com a gente e dividir esse momento”, afirma Ricardo Chaves.

O repertório reúne clássicos que atravessam gerações e permanecem vivos na memória afetiva do público. No setlist, sucessos como “O Bicho”, “Bota pra Ferver”, “Taba”, “Auê” e “Magia” se unem a canções emblemáticas como “Cometa Mambembe” e “Faraó”, criando um desfile de hits que transforma o público em um grande coro. Cada música reforça o clima de celebração coletiva e evidencia a potência do Axé como uma das principais expressões da identidade cultural baiana.

SERVIÇO

VOLTA NO DIQUE 2026 - ANIVERSÁRIO DE SALVADOR

Com MUDEIdeNOME

Data: 29 de março de 2026

Horário: 11h

Local: Dique do Tororó

Concentração: Em frente à Arena Fonte Nova