GRÁTIS
MUDEIdeNOME comanda a Volta no Dique no aniversário de Salvador
Grupo é formado por Ricardo Chaves, Magary Lord, Jonga Cunha e Ramon Cruz
Por Redação
Siga o A TARDE no Google
Neste domingo, 29 de março, em meio às comemorações do aniversário da capital baiana, o MUDEIdeNOME volta às ruas com mais uma edição da já tradicional “Volta no Dique”. A partir das 11h, no Dique do Tororó, o movimento musical leva para o público toda a energia da Pipoca do Mudei, um dos grandes destaques do Carnaval 2026.
Formado por Ricardo Chaves, Magary Lord, Jonga Cunha e Ramon Cruz, o grupo desfila a bordo do trio pranchão, sem cordas, mantendo a proximidade com o público e destacando o caráter democrático da pipoca.
“Estamos indo para mais uma Volta no Dique, que já faz parte do calendário da cidade. Neste ano, ela ganha ainda mais significado por acontecer exatamente no aniversário de Salvador, o que traz um brilho especial para a festa. Desde que o projeto surgiu, em 2013, a nossa proposta sempre foi resgatar a essência do Axé Music. Ver o sucesso dos eventos que realizamos, como a Pipoca do Mudei no Carnaval, e levar essa energia para o Dique mais uma vez é motivo de muita alegria. Convidados todo mundo para estar com a gente e dividir esse momento”, afirma Ricardo Chaves.
Leia Também:
O repertório reúne clássicos que atravessam gerações e permanecem vivos na memória afetiva do público. No setlist, sucessos como “O Bicho”, “Bota pra Ferver”, “Taba”, “Auê” e “Magia” se unem a canções emblemáticas como “Cometa Mambembe” e “Faraó”, criando um desfile de hits que transforma o público em um grande coro. Cada música reforça o clima de celebração coletiva e evidencia a potência do Axé como uma das principais expressões da identidade cultural baiana.
SERVIÇO
VOLTA NO DIQUE 2026 - ANIVERSÁRIO DE SALVADOR
Com MUDEIdeNOME
Data: 29 de março de 2026
Horário: 11h
Local: Dique do Tororó
Concentração: Em frente à Arena Fonte Nova
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes