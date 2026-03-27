Estrelas da axé music se reúnem em show para celebrar aniversário de Salvador

Jammil é uma das atrações do evento - Foto: Divulgação

Alguns dos nomes mais importantes da história da música baiana se encontram neste domingo, 29, na Ponta de Humaitá, para celebração do aniversário de Salvador. A banda Jammil e Uma Noites realiza mais uma edição do “Vamos Ver o Pôr do Sol”, em um show especial pelos 477 anos da capital, no fim de tarde no lugar que é um dos principais pontos turísticos da cidade.

Para a celebração, um encontro de artistas que ajudam a contar a história da música de Salvador. O Jammil recebe as participações de Gilmelândia e da banda Cheiro de Amor, além de um dos representantes da nova cena da música baiana, Guga Meyra.

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Mas a programação especial começa muito antes do pôr-do-Sol. A Ponta de Humaitá é o ponto de encerramento da corrida Salvador 10 Milhas, com atletas que saem do Rio Vermelho e do Comércio. Ao chegarem ao ponto final, o Jammil faz o primeiro show do dia, pela manhã, recepcionando o público estimado em 5 mil corredores, após a entrega dos prêmios. Uma feira gastronômica começa na sequência no local.

Pela tarde, quem abre o show do Jammil é a festa Brega a Dois, que tem se consolidado na cena noturna de Salvador com edições quinzenais sempre com ingressos esgotados, no Santo Antônio Além do Carmo. Capitaneada pelos DJs Ian Fraguas e Spadina Banks, Brega a Dois leva discotecagem da música popular romântica de diversos estilos e tem um público fiel. Ela ganhou destaque no verão, se apresentando na abertura de uma edição da Osbrega, da Orquestra Sinfônica da Bahia, na Concha Acústica, e no encerramento do Banho de Mar à Fantasia, na Ladeira da Preguiça.

Ao fim da tarde, o Jammil dá início ao segundo show do dia no local, com um repertório especial para a ocasião. Sob o comando de Rafa Barreto, o Jammil segue ativo na cena musical e apostando em novos projetos. Recentemente, o grupo lançou o audiovisual “Jammil + Forte”, gravado no Forte de Monte Serrat, em Salvador, com repertório que mistura canções inéditas e releituras, incluindo a música de trabalho “Brasil Pandeiro”, clássico de Assis Valente que ganha nova versão no projeto.