PM e irmão teriam sido mortos por traficantes em Cosme de Farias

O Policial militar e irmão mortos na noite deste domingo, 30, teriam sido assassinados por traficantes após uma discussão em briga de trânsito, no bairro de Cosme de Farias.

Segundo as informações e relatos de testemunhas, Valter Carmo de Jesus, 40 anos, que era irmão do soldado da PM, Maurício Carmo de Jesus, 36 anos, estava com a namorada na região, quando bateu com seu veículo no carro de um dos suspeitos. O fato rendeu uma discussão entre a vítima e os supostos criminosos.

Ainda conforme os relatos, o PM presenciou toda a discussão, e, em seguida, eles foram cercados por vários homens e houve troca de tiros.

Uma terceira pessoa também foi baleada e veio a óbito. A identidade dela ainda não foi revelada. Ao menos outras duas pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para o Hospital Geral do Estado (HGE), uma delas segue internada e a outra já foi liberada, de acordo com a polícia civil.

A autoria e motivação do crime serão investigadas pela Delegacia de Homicídios Múltiplos (DHM).

Em um vídeo enviado para o Portal A TARDE, suspeitos aparecem armados em imagens logo após o crime.

