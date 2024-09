Editorial - A imprensa e a verdade

Fachada da Sede do Jornal A Tarde. - Foto: Uendel Galter | Ag A TARDE

Ao abrir inscrições para o 6º Concurso Cultural Jovem Jornalista, o Grupo A TARDE pretende não apenas identificar talentos precoces na apuração e escrita criativa, mas também incentivar a formação no trato com as diversas mídias, capacitando estudantes e professores das escolas municipais e estaduais a aguçar o senso crítico em relação aos conteúdos.

Serão aceitas as inscrições de quem já estuda ou ensina em instituições parceiras do Programa A TARDE Educação, desenvolvido pelo conglomerado comunicacional mais longevo e, por isso, confiável, unindo as perspectivas de inovar, via novas tecnologias e inventividade no relacionamento com o público, em feliz “casamento” de quase 112 anos.

A ideia é a de contribuir com o olhar cauteloso de leitoras e leitores qualificados da rede pública, capacitando para identificar o jornalismo profissional e pautado nos princípios de veracidade, interesse, importância, inusitado e atualidade, com os quais se pode verificar se aquela edição deve mesmo ser considerada digna de ter suas informações assimiladas.

O crescimento das estratégias maliciosas de produção de falsidades, disfarçadas de notícias, tornou conhecida a expressão em inglês “fake news”, mau costume de estelionatários prontos a distribuir aleivosias e diatribes, causando erosão nos valores morais, não raro incorrendo em flagrantes perfeitos de crimes de injúria, difamação e calúnia.

Semear os campos é o método consagrado desde o surgimento da agricultura, aqui tomada em sentido metafórico, projetando a organização humana para um futuro de verdades, e não apenas de interpretações, distinguindo-se o conhecimento, crença justificada, da opinião, oscilando entre vieses individuais de quem faz sua avaliação do fato.

A Imprensa, um dos pilares de sustentação mais sólidos das democracias, desde a França de 1789, na era moderna, sofre hoje o ataque do uso indevido das novas tecnologias, com a invasão de produtores de audiovisuais sem qualquer compromisso com a certificação das informações, mas ganhando a cada dia inocentes adeptos, em contexto de alto risco.