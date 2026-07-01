Educação e controle: uma parceria indispensável

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Os avanços apontados pelo Censo Escolar demonstram que políticas públicas consistentes, acompanhadas de investimentos adequados, podem produzir resultados concretos na vida de milhões de brasileiros.

Os dados animadores foram destacados pelo editorial “Educação aprovada” publicado pelo jornal A TARDE em 28/06/2026, onde reforça uma convicção compartilhada por todos que acreditam em um país mais justo: a educação continua sendo o instrumento mais eficaz para reduzir desigualdades históricas e ampliar oportunidades.



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A importância da gestão e da aplicação dos recursos

Entretanto, tão importante quanto garantir recursos para a educação é assegurar sua correta aplicação. A experiência mostra que o sucesso das políticas públicas depende não apenas do volume de investimentos, mas também da qualidade da gestão e do acompanhamento permanente dos resultados.



O tripé do controle público brasileiro

Para que cada real investido se transforme efetivamente em aprendizado, inclusão e cidadania, ganha relevo o fortalecimento e a atuação integrada do tripé do controle público nacional:

Controle interno

Controle externo

Controle social

Quando esses mecanismos atuam de forma integrada, contribuem para que cada real investido se transforme em mais aprendizado, inclusão e cidadania. Afinal, educação de qualidade e boa governança caminham lado a lado na construção de um futuro melhor para o Brasil.

Inaldo Araújo é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE)*