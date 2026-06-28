Educação aprovada

A julgar pelos dados do Censo Escolar 2025, mediante análise qualitativa criteriosa, é possível atribuir à política pública o sucesso do resultado. Os números não falam por si, mas um exame dos índices aponta para a redução das desigualdades por meio da melhoria da educação.

Um método seguro de manter esta rota vitoriosa é a avaliação do ensino médio, utilizando-se o Enem, a fim de ajudar a identificar desafios a serem vencidos. A aposta na formação implica projetar vencedores em todos os campos, o empresário terá mão de obra qualificada e o estudante será o bom profissional.

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O problema, agora, é o de quem alcança patamar mais elevado, pois manter-se nele e seguir aumentando a eficiência são missões dadas para serem cumpridas. Devem as equipes ministeriais conservar o perfil inquieto de buscar novos incentivos, a exemplo do Pé-de-Meia, a fim de garantir frequência e aprovação.

A boa nota para a gestão implica aprovar com louvor a estratégia de integração de permanência, aprendizado e estrutura

O pressuposto de verificar as condições materiais a partir das quais se fazem as escolhas mostra seu acerto, evitando evasão de 250 mil jovens em vulnerabilidade. Por ouvir a voz e o clamor desta fração fragilizada da juventude, o governo federal pode devolver em alento os reclames da cidadania, a fim de amparar quem precisa.

As estatísticas são animadoras, unindo sociedade civil e o poder dela emanado pelo voto direto: caíram 62% a reprovação; 61% o abandono; e 28% o atraso escolar. Entre os programas, o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada elevou o letramento de 36% para 66% desde 2023, início da reconstrução do Brasil.

A expansão da educação em tempo integral, acolhendo 8,8 milhões de estudantes, garante segurança, alimento saudável e bom convívio para o ensino-aprendizagem. A inclusão digital chega a 100 mil escolas onde se usufrui de internet de qualidade graças à prioridade nas demandas da Estratégia Nacional de Escolas Conectadas.

A boa nota para a gestão implica aprovar com louvor a estratégia de integração atendendo a expectativa de permanência, aprendizado e estrutura das escolas.