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Nova parcela do Pé-de-Meia será liberada na segunda; veja como consultar

Pagamentos serão realizados de forma escalonada

Edvaldo Sales
Por
Pagamentos serão realizados de forma escalonada
Pagamentos serão realizados de forma escalonada - Foto: Divulgação

O pagamento de mais uma parcela do programa Pé-de-Meia do Governo Federal será iniciado pela Caixa na próxima segunda-feira, 29. Cerca de 3,4 milhões de estudantes receberão o incentivo neste calendário de pagamento.

As parcelas serão creditadas em conta Poupança Caixa Tem aberta automaticamente pela Caixa em nome dos estudantes.

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Os pagamentos serão realizados de forma escalonada, de acordo com o mês de nascimento do estudante.

Veja o calendário:

Calendário
Calendário - Foto: Divulgação

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Como utilizar o incentivo

Os estudantes podem movimentar os valores do Pé-de-Meia pelo app Caixa Tem. Nele, é possível solicitar gratuitamente o cartão Pé-de-Meia, permitindo o uso dos recursos em compras e pagamentos.

Além disso, quem preferir pode sacar os valores nas lotéricas e terminais de autoatendimento, mesmo sem o cartão, utilizando a identificação biométrica previamente cadastrada.

Onde consultar informações

O estudante poderá consultar informações escolares, regras do programa e status de pagamentos (rejeitados ou aprovados) em Consulta Pé-de-Meia, disponível no site do Ministério da Educação.

Informações relativas ao pagamento do benefício podem ser consultadas no aplicativo Caixa Tem ou Aplicativo Benefícios Sociais.

Pé-de-Meia

O Pé-de-Meia prevê pagamento do incentivo aos alunos do Ensino Médio Regular e Ensino Médio da Educação de Jovens e Adultos (EJA) que apresentarem frequência escolar adequada e que atendam às demais regras do Programa.

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Tags

caixa estudantes Pé de Meia

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