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Jean Wyllys lidera debate sobre fake news no Café Literário da Bienal do Livro Bahia 2026

Jornalista e escritor participa do Café Literário em abril para discutir o impacto das fake news

Jolivaldo Freitas*

Por Jolivaldo Freitas*

10/04/2026 - 11:01 h

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Escritor e ex-deputado federal Jean Wyllys
Escritor e ex-deputado federal Jean Wyllys -

A discussão sobre a disseminação de notícias falsas ganhará protagonismo na Bienal do Livro Bahia 2026, tendo como um de seus principais nomes o jornalista, escritor e ex-deputado federal Jean Wyllys. Ele será o destaque do Café Literário no próximo dia 16 de abril, às 15h30, conduzindo uma reflexão aprofundada sobre os impactos da desinformação na sociedade contemporânea.

Autor de obras que dialogam diretamente com os desafios do mundo digital, Wyllys levará ao público as ideias presentes em “Falsolatria”, livro em que analisa o fenômeno da mentira como ferramenta política e social, além de discutir como a circulação de conteúdos enganosos tem moldado comportamentos, afetado democracias e influenciado decisões coletivas.

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Reconhecido por sua atuação crítica e por seu posicionamento em temas ligados à liberdade de expressão e aos direitos humanos, o autor também abordará seu mais recente lançamento, “Anonimato dos afetos escondidos”, ampliando o debate para dimensões mais subjetivas das relações humanas em tempos de hiperconectividade.

O encontro, que integra a programação do tradicional Café Literário, reunirá ainda outros convidados para discutir e refletir sobre a desinformação — um dos principais desafios da comunicação na atualidade. Em um cenário em que grande parte da vida cotidiana se desenvolve no ambiente digital, o debate busca estimular o pensamento crítico e reforçar a importância da responsabilidade no consumo e compartilhamento de informações.

Com a presença de Jean Wyllys como figura central, a expectativa é de que a discussão atraia grande público e promova um diálogo qualificado sobre os riscos das fake news e os caminhos possíveis para enfrentá-las. A Bienal do Livro Bahia reafirma, assim, seu papel como espaço de reflexão não apenas literária, mas também social e política.

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