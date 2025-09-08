O que cabe nesta arena?

Festival A TARDE FM inaugurou a Arena A TARDE - Foto: Olga Leiria/ Ag. A TARDE

O termo arena, antes utilizado para denominar o espaço central em anfiteatros como o Coliseu, se expandiu e deixou de ser apenas uma área coberta por areia, para definir qualquer local multiuso onde se realizam espetáculos, competições desportivas, debates, concertos, exposições e afins.

Eu, particularmente, não sou do tipo que frequenta shows de grande porte em espaços que comportam muita gente, mas, a convite do Caderno 2, resolvi me aventurar e sair da minha casa para conhecer a Arena A TARDE, um novo espaço cultural oferecido à cidade pelo Grupo A TARDE. O evento de abertura foi dedicado à música com o Festival A TARDE FM.

Dois dias de festa (30 e 31/08) para marcar a inauguração do espaço com shows de estrelas como, por exemplo, Sandra Sá, Edson Gomes, Baiana System, entre outros. O horário foi um fator decisivo para minha ida. Um evento com início às 16h e com término previsto para às 22h me seduziu. Primeiro, pelo fato de aproveitar a luz do dia, e depois pela possibilidade de voltar cedo para casa ou emendar um evento com outro.

A arena construída em parte da área onde funciona as atividades do Grupo A TARDE, incluindo o jornal e a rádio, ficou com aproximadamente 3.980m² e com capacidade para em torno de 5 mil pessoas; a organização divulgou uma estimativa de mais de 8 mil pessoas nos dois dias de evento.

Para minha surpresa, ao chegar me deparo com um ambiente tranquilo, com segurança e funcionários de controle na entrada procedendo a uma abordagem humanizada, nada ostensiva. Atravessando o controle chegamos em uma área chamada de praça de alimentação, muito espaçosa e arejada, com oferta variada de bebidas e comidas.

Percebo também um batalhão de garçons e garçonetes transitando por toda a Arena, munidos de cardápio e maquininhas para pagamento, caso alguém quisesse consumir ali enquanto curtia o show, sem precisar se deslocar em direção aos pontos fixos.

Na imprensa, a opinião de Eduardo Dute, diretor da A TARDE FM, coincide bem com o significado de arena: também para ele, esse espaço está “aberto para pessoas, instituições e empresas utilizarem como lugar de encontro, arte e celebração”.

Eu fiquei ali, no meu canto, observando as pessoas, como elas se apropriavam do espaço; me chamou atenção um grupo de pessoas com deficiência bem próximo ao palco e decidi me aproximar.

Descubro, então, se tratar do coletivo Saídas Culturais Acessíveis: um grupo de PCD´s que se reúne para frequentar eventos culturais na cidade. Inicio uma conversa com Dêivede Monteiro, um dos coordenadores do coletivo, e ele me informa que só para esse evento era aguardada a presença de 35 pessoas do coletivo.

No grupo, além de cadeirantes, surdos e autistas, havia a presença, assim como Dêivide, de alguns cegos ou pessoas com baixa visão. O que atiçou minha curiosidade é que Dêivide, além de jornalista, é fotógrafo, então o convidei para dar um passeio comigo e aproveitar para conversar um pouco mais. Perguntei então como ele iria “ver” os shows e ele me respondeu: “com os ouvidos”.

Apesar de contar com a presença do grupo de acessibilidade AD Arte Acessibilidade, não foi disponibilizada na ocasião a audiodescrição. Assim, o grupo anotou essa demanda para que fosse incluída nas próximas produções o recurso, já que outros itens de acessibilidade estavam bem representados na Arena.

Aliás, um tempo depois, eu ainda no processo de reconhecimento do lugar, avisto Dêivide e um grupo de pessoas na fila para o banheiro. Descubro que eles aproveitaram a ida ao banheiro para testar o banheiro químico para PCD´s.

Foi muito interessante ver como eles e elas são desrespeitados quando não é disponibilizado um equipamento como esse. Todos testaram e aprovaram. Eu aproveitei para perguntar a Dêivide se alguém tinha descrito como a cantora Thathi, primeira atração da noite, estava vestida.

Ele ficou espantado com minha pergunta, disse que não, mas que gostaria de saber. Eu disse que Thathi estava usando um blazer com um decote bem generoso que valorizava seus seios, o cabelo molhado penteado para trás e óculos escuros, bem no estilo rock star. Que ela estava muito sexy e poderosa. Ele abriu um sorriso, agradeceu e disse que ia voltar para acompanhar o show com outros ‘olhos’.

Eu saí de lá com esta lição: ver com outros olhos! É assim que quem procurar a curadoria da Arena para propor eventos precisa pensar nas mil possibilidades de ocupação, em toda a variedade de público e interesses.

Já que concordamos que uma arena pode e deve ser palco para eventos variados, inclusive no que tange o sentido primeiro do termo, de ser lugar de embates e lutas: embates do pensamento crítico e lutas por tempos melhores para que a diversidade seja tratada com respeito e a arte e a cultura sejam acessíveis em todos os sentidos do termo.

Se um novo espaço é oferecido à cidade com esse caráter de multiuso, que só uma arena pode possibilitar, que seja para abrigar a multiplicidade de formas de cultura e lazer das quais tanto sentimos falta. Eu espero voltar e ver esta arena provocando sensações, não só para os olhos e os ouvidos, mas também estímulos para todos os sentidos!

*Marcelo Souza Brito é ator e diretor teatral.