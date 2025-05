Barra: um mosaico de história, lazer e desafios no coração de Salvador

Barra - Foto: Olga Leiria / AG. A TARDE

Nenhum bairro sintetiza tão bem a alma plural de Salvador quanto a Barra. Mais do que um cartão postal, esse trecho da capital baiana é um organismo pulsante, onde tradição e modernidade coexistem em ritmo das ondas de um mar calmo e quente. Entre fortes coloniais, praias de águas cristalinas e um calçadão que nunca dorme, a Barra se reinventa diariamente, agregando moradores, turistas e até novas tendências urbanas.

Se antes o Carnaval monopolizava sua fama, hoje o bairro se orgulha de uma boemia que vai do luxo ao despojado, de restaurantes estrelados a botecos históricos, enquanto dita modas – como a recente febre dos patinetes elétricos, que coloriram de mobilidade e controvérsias sua orla.

Para adolescentes como Daniel Rezende (16) e Luis Felipe Cavalcante (15), os patinetes elétricos são mais que diversão: são aliados na geografia acidentada do bairro. “Evito subir a pé a ladeira do Cristo ao Espanhol, por isso uso o patinete. Depois do futevôlei, passeamos de patinete também para distrair”, conta Rezende. Mas a praticidade esbarra em alertas da Associação de Moradores e Amigos da Barra (Amabarra).

“A orla é um palco de disputas: pedestres, ciclistas, skatistas e agora patinetes competem por espaço. Precisamos de regulamentação urgente”, adverte a presidente da entidade, Regina Sena. Enquanto a modernidade acelera, a história respira nos monumentos: do Cemitério dos Ingleses à Igreja de Santo Antônio (padroeiro do bairro) e o Farol da Barra – um dos pontos mais fotografados do Brasil –, o bairro é um livro aberto de séculos, ainda que subexplorado pelo turismo oficial.

Logo adiante, a Praia do Porto da Barra, pequena, mas generosa, abriga os esportistas do stand-up paddle a altinha. As suas águas também escondem um tesouro submerso: o Parque Marinho Municipal, pioneiro no Brasil, com naufrágios históricos como o navio Galeão Sacramento, que naufragou em 1668, além do Germania (1876) e Bretagne). Idealizado pelo surfista Bernardo Mussi, o projeto retira, há 15 anos, toneladas de lixo pós-eventos nos mutirões como realizado pelo Fundo da Folia.

Gastronomia e comércio

Do Tudo Azul, restaurante suíço-brasileiro, com sua batata rosti recheada, ao Guapo Mexican Bar, a Barra é um festival gastronômico. No calçadão, o Shopping Barra divide atenções com brechós como o Peça Rara (próximo ao Farol) e o Poppy Bazaar (próximo ao Porto) e a icônica Sorveteria da Barra (desde 1974), onde picolés artesanais competem com a vista para as piscinas naturais.

Na única praça do bairro, os tamarineiros centenários testemunham a luta por mais verde. “Plantamos mudas e cobramos podas adequadas”, conta Regina Sena. Além disso, os frequentadores do bairro também reclamam por mais espaços para a criança. Famílias como a de Laura, 6 anos, buscam espaços no bairro para a meninada se divertir, mesmo entre praia, sorvetes e pores do sol no Farol. “Minha filha adora passear na Barra, principalmente aos domingos. Mas sinto falta de mais verde e de equipamentos para as crianças brincarem”, observa a dentista e mãe de Laura, Mariana Simões.

Enquanto a Barra navega entre sua vocação - e desafios - turística e urbanística, os moradores e visitantes provam que o bairro ainda é, acima de tudo, um farol de beleza e esperança para uma Salvador que precisa equilibrar progresso e preservação.

Onde ir

Museu Náutico da Bahia

Foi construído em 1534, antes da fundação da cidade de Salvador, o que o torna a mais antiga construção militar do Brasil. Em 1698, foi instalado o primeiro farol da América Latina para ajudar os navios a chegarem em segurança ao porto de Salvador.

Endereço: Largo do Farol da Barra, s/n – Forte de Santo Antônio da Barra, Barra – Salvador – Bahia. Preços: R$ 20 (inteira), R$ 10 (meia-entrada para estudantes, professores e maiores de 60 anos). Gratuidade para menores de 7 anos, museólogos, arqueólogos, escolas públicas, militares e pessoas com deficiência física. Oferece: Acervo de achados arqueológicos submarinos, instrumentos de navegação e sinalização náutica, maquetes de embarcações, além de exposições sobre a geografia, história e cultura da Baía de Todos-os-Santos.

Para subir no Farol da Barra é preciso comprar um ingresso no Museu Náutico da Bahia, que fica dentro do Farol e funciona de terça a domingo, das 9h às 18h.

O preço do ingresso é:

• R$ 15,00 para turistas

• R$ 7,50 para estudantes, professores e idosos

• R$ 5,00 para moradores de Salvador (com comprovante de residência)

A subida é feita por uma escadaria. Lá de cima é possível apreciar uma das mais belas vistas panorâmicas da Baía de Todos-os-Santos.

Espaço Carybé de Artes

Local foi dedicado a homenagear o artista argentino Hector Julio Páride Bernabó, mais conhecido como Carybé, que chegou à Bahia em 1938 e se encantou com a cultura, as cores e a energia da cidade. O espaço foi inaugurado em 2024, no Forte de São Diogo, na Barra.

Endereço: Forte de São Diogo, s/n – Porto da Barra. Preços: Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada). Gratuito às quartas-feiras. O ingresso dá direito à visitação do Espaço Pierre Verger da Fotografia Baiana, que fica no Forte Santa Maria.

Oferece: Exposições de arte contemporânea e trabalhos do artista Carybé. Espaço Pierre Verger da Fotografia Baiana

Inaugurado em 2024, o espaço cultural é localizado no Forte de Santa Maria, na Barra, em Salvador. É dedicado a homenagear o fotógrafo e etnólogo francês Pierre Verger, que chegou à Bahia em 1946 e viveu muitos anos apaixonado pela cultura local.

Endereço: Forte de Santa Maria – Porto da Barra. Preços: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada). Todas as quartas-feiras, a entrada é gratuita. Além disso, escolas públicas têm gratuidade em visitas previamente agendadas. Com o mesmo ingresso, também pode visitar o Espaço Carybé de Artes, que fica no Forte de São Diogo.

Oferece: Exposições de fotografia que destacam a cultura e a história da Bahia.

Bares e restaurantes:

Habeas Copus

Criado por Sérgio Bezerra no final dos anos 1970, o bar se tornou um ponto de encontro de artistas, intelectuais e foliões. Deu origem ao bloco de carnaval, que desfila pelas ruas da Barra desde 1978. O bloco é conhecido por sua irreverência e por resgatar as tradicionais marchinhas de carnaval, sendo uma das principais manifestações culturais do bairro.

Endereço: Avenida Almirante Marques de Leão. Preços: moela ensopada por R$ 36,90 e bacalhau com farofa de manteiga R$ 42,90. Chope R$ 7,90 e caipirosca de fruta da estação por R$ 13,50. Oferece: Ambiente boêmio com mesas na calçada, música ao vivo (a depender da época) e porções típicas de boteco.

Restaurante Barravento

Um dos mais tradicionais de Salvador, com mais de 50 anos de história. Foi fundado em 1972 pelo casal Celso e Marise Lusquinos e, desde então, se tornou um ponto de referência na cidade.

Endereço: Av. Oceânica, 814 - Barra, Salvador - BA, 40140-130. Preços. Variados. Entre os pratos mais pedidos estão:

- Ceviche de salmão com torradas por R$49;

- Caçarola de Frutos do Mar com Camarão, lula, mexilhão, vongoles e polvo ao sugo servidos com torradas por R$75,00;

- Mariscada Barravento, com peixe, polvo, camarão, vongoles, sururu, siri, lula, ostra e mexilhões com arroz branco e farofa e pirão por R$325,00;

- Risoto de Frutos do Mar com arroz arbóreo ao molho de frutos do mar com camarão, lula, mexilhão e polvo por R$79,00 Oferece: Manobrista, ambiente climatizado, bebidas variadas e uma vista privilegiada para o Farol da Barra e o pôr do sol.

Horário de Funcionamento: Segunda a quinta: 12h às 22h30 Sexta e sábado: 12h às 23h30 Domingo: 12h às 19h

Pereira Restaurante

Um dos mais famosos da região, localizado na orla do Porto da Barra. Ele foi inaugurado em 2004 e tem como inspiração a história de Francisco Pereira Coutinho, donatário da Capitania da Baía de Todos os Santos, e da Vila do Pereira, um dos primeiros pontos da região.

Endereço: Av. Sete de Setembro, 3959 – Barra. Preços. Variados. Entre os pratos mais pedidos estão:

- Burrata artesanal R$ 75

- Tonedor ao poivre (filé mignon com purê de batata cremoso e brócolis na plancha) R$ 102

- Raviole artesanal com mozarela de búfala ao molho pomodoro R$ 78

- Tiramissu de cupuaçu R$ 36

Oferece: ambiente interno climatizado e acolhedor. Há, ainda, a opção de ficar ao ar livre e apreciar o pôr do sol do Porto da Barra.

Horário de funcionamento:

Todos os dias, das 12h às 16h e das 17:30 à 0h

Maná – Porto da Barra

Inaugurado em 2021, o local ganhou gosto do soteropolitano e se tornou um dos pontos gastronômicos mais badalados da cidade. É conhecido por sua culinária contemporânea com toques baianos e pela vista deslumbrante da Baía de Todos-os-Santos.

Endereço: Avenida Sete de Setembro, Lr. do Porto da Barra, 3861

Preço. Variados. Entre os pratos mais pedidos estão:

- Sanduba Terra e Mar: Camarão, carne de fumeiro, mussarela e cream cheese por R$ 41,90; - Sanduba Sertanejo: Carne seca, queijo coalho, cubos de banana da terra e cream cheese R$ 31,20; - Frango ao Gorgonzola: Frango, gorgonzola, queijo e cream cheese R$ 32,90; - Margherita da Maná: Tomate, queijo, cream cheese e manjericão por R$ 24,20.

Oferece: Pratos happy hour e vegetarianos.

Horário de funcionamento:

Segunda-feira das 7h às 13h e das 16h às 20h45 Terça-feira a domingo das 7h às 20h45 Baladas

Camarote da Barra

Espaço de entretenimento que se destaca no Carnaval de Salvador. Sua história se mistura com a do próprio Carnaval da Barra, um evento que cresceu e se consolidou como um dos mais importantes da folia soteropolitana. Preços: Eventos diversos. Varia conforme tipo e o pacote de ingresso e serviços. Alguns incluem open bar e atendimento VIP. Yatch Clube

Com 89 anos, o Yacht Club da Bahia, localizado na na Ladeira da Barra, tem uma vasta oferta de esportes, como: canoagem e SUP, pesca esportiva, natação e hidroginástica, vela e esportes terrestres. Também abriga o restaurante Veleiro, com sua vista privilegiada para a Baia de Todos-os-Santos e pratos autorais, com opções variadas de frutos do mar. Aberto ao público, seu horário de funcionamento é de terça a quinta das 12h às 23h. Sexta e aábado: 12h às 1h. Domingo: 12h às 19h.

Preços: Varia conforme o tipo de evento ou serviço (alimentação, bebidas, esportes.).

Horário de funcionamento: Sede náutica e ponte de embarque funcionam 24h. Clube funciona até às 22h.

Oferece: Ambiente sofisticado com restaurantes, bares, eventos sociais e esportivos náuticos. O acesso ao clube é exclusivo para sócios (138 associados) e convidados. Para os sócios, a taxa de manutenção é de R$ 680, mas é preciso comprar um título de algum sócio que queira vender. O clube não disponibiliza mais os títulos diretamente. Shopping Barra

Um dos principais centros comerciais de Salvador, inaugurado em 1987 e, desde então, se tornou um ponto de referência na cidade, atraindo moradores e turistas. Tem 315 lojas e é um dos maiores shoppings com diversas opções de compras, lazer e gastronomia.

Igreja de Santo Antônio da Barra (padroeiro do bairro)

Localizada na Ladeira da Barra, em um outeiro com vista para a Baía de Todos-os-Santos, a igreja é um templo católico romano do século XVII. A construção é estilo arquitetura colonial com influências barrocas e neoclássicas. Sua fachada possui um frontão clássico, torres com cobertura piramidal e azulejos decorativos. O interior da igreja abriga belas obras de arte sacra, incluindo imagens de santos e pinturas religiosas.

Aberta ao público para visitação e participação nas celebrações.