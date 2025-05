Farol da história: Barra ilumina o passado e o futuro de Salvador

Farol da Barra é um pontos turísticos de Salvador - Foto: Shirley Stolze / Ag A TARDE

A Barra é a mais completa tradução de Salvador. Histórica, turística, boêmia, solar, cheia de encantos naturais, precursora de tendências e guardiã do passado – todos os elementos que caracterizam a capital baiana estão lá, à disposição de moradores e turistas apaixonados pelo lugar.

Difícil ficar indiferente ao Porto e suas ‘tribos’, ao pôr do sol no Morro do Cristo, ao patrimônio histórico e cultural em cada esquina, ao espírito festivo que dura o ano todo, ao estilo de vida pulsante que convida à felicidade.

Para além de ser um dois mais famosos cartões-postais de Salvador – e um dos mais desejados e valorizados bairros essencialmente residenciais –, a Barra é um farol a guiar a cidade no desafio de conciliar, em plena harmonia, o passado e o futuro.