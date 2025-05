Moradores e visitantes convivem harmoniosamente na turística Barra

Barra - Foto: Denisse Salazar / Ag. A TARDE

A Barra convive com a diversidade de ser residencial e, ao mesmo tempo, comercial e turístico; de ser solar a bordo de suas famosas praias; noturno, em meio a bares e restaurantes; e não menos festivo sendo palco da maior festa popular do mundo, o Carnaval. Ao longo de sua história secular, o bairro soteropolitano foi reduto de famílias abastadas.

À medida que se urbanizou e foi projetado para o mundo pelas suas características naturais, o bairro testemunhou o crescimento da sua vocação para o mercado hoteleiro. Quem ali reside já se acostumou com a movimentação dos turistas, especialmente na alta estação e diz que o convívio é harmonioso. Muitos moradores, inclusive, partiram para alugar seus apartamentos ou quartos de seu imóvel, por meio de plataformas digitais.

A professora aposentada Iolanda Silveira Lima, por exemplo, aluga cômodos de seu apartamento na Barra para turistas há 40 anos, tendo começado em um período em que não contava com o auxílio da tecnologia.

“Naquela época, eu morava na Ladeira da Barra e, em todo verão, ia para os pontos turísticos ou para a porta de hotéis do bairro em busca de pessoas que estivessem interessadas em alugar quartos em casa familiar. Naquele tempo, não tinha medo, porque o clima era outro. Hospedei muitos turistas, principalmente estrangeiros, dessa forma. Hoje, alugo através da Airbnb e nunca tive problema de roubo ou conflitos com meus hóspedes. É sempre uma relação de confiança e respeito mútuos”, conta, revelando que fica feliz quando vê a Barra cheia de turistas deslumbrados com as belezas do lugar.

Neste Carnaval, Iolanda teve seis hóspedes, que ocuparam dois quartos de seu apartamento localizado perto do Shopping Barra. “Geralmente, alugo para curtas temporadas. Mas já tive hóspedes que reservaram por um ano e, quando é assim, acaba que a gente passa a ter uma relação de confiança ainda maior, a ponto de eu ir para o interior rever meus familiares e deixar meu apartamento na mão deles, sem qualquer receio”.

Foi graças a esses aluguéis, diz, que criou seu filho Fabrício Silveira Lima e deu a ele a oportunidade de acessar os estudos que o levaram conquistar o mundo do trabalho no exterior, atuando, hoje, na área de Tecnologia e Informática e exerce à distância o papel de administrador dos negócios da mãe solo.

Também morador da Barra, o bancário Durval Cabral conta que aluga imóvel no bairro há vários anos, tanto para curta como longa temporada. “A demanda sempre foi alta, mas está em queda devido a quantidade de imóveis construídos com o perfil de temporada e a tendência é piorar a concorrência, com o lançamento de vários novos edifícios no bairro”, avalia. Pelas ruas do bairro, Durval diz que sua relação com os não nativos é sempre tranquila.

“Minha vida não altera por conta da presença deles, seja na baixa ou na alta estação, exceto no período de Carnaval, o que é mais do que normal para todo mundo”. Os turistas, por sua vez, se mostram incomodados com o assédio comercial que sofrem por onde andam. “Eles reclamam da abordagem dos vendedores, quase que forçando o visitante a adquirir suas mercadorias”, reporta.

Boa convivência

Além da preocupação com tráfego, limpeza e segurança públicas, arborização e ordenamento do bairro, com vistas à preservação do seu patrimônio ambiental, histórico e cultural, a Associação de Moradores e Amigos da Barra (Amabarra) está atenta à boa convivência com os visitantes no turístico bairro. “A Barra é um dos bairros mais charmosos da Bahia, como costuma dizer nosso querido Reinhard Lackinger (ex-proprietário do Bristô Sol, na Barra), que convive muito bem com seus turistas. Eles são sempre bem-vindos.

O grande impacto negativo é o atual modelo de Carnaval, que paralisa o bairro por, aproximadamente, dois meses. Ao que tudo indica, dessa paralização decorrem as mudanças bruscas no comércio e o abre e fecha constante de restaurantes, bares e outros serviços”, pontua a secretária da entidade, Regina Sena.

Conforme a Amabarra, o grande problema no bairro é a falta de infraestrutura adequada, tanto para os estrangeiros como para os conterrâneos que nos visitam. “Não há um centro de apoio ao turista que ofereça informações sobre a Barra. Não há placas de boa qualidade visual sinalizando nosso rico patrimônio, nem com recomendações no sentido de preservar o ambiente limpo e sem poluição sonora”, enumera. Sendo um espaço de diálogo, elaboração de propostas e reclamação de direitos junto às autoridades competentes, a entidade se depara com situações que, ao seu ver, depõe contra o turismo local.

“O Marco de Fundação da Cidade é um sanitário a céu aberto. Os cantos e postes cheiram a urina e a pouca sombra existente é a oferecida pelas amendoeiras poupadas nas sucessivas ‘reformas’ arboricidas feitas pelo município, com pouquíssima participação dos moradores e representantes dos setores do comercio e de serviços”, denuncia.

Ainda segundo a representante da associação, também não há, no bairro, uma programação de pequenos eventos, proporcionais ao tamanho do bairro. “Aqui se realizam o maior Carnaval do mundo, megas apresentações comerciais e maratonas usando equipamentos de som que infernizam a vida dos moradores mais próximos a estes eventos”.

ABIH Bahia

ABIH-Bahia acredita na coexistência entre hotéis e plataformas digitais desde que haja regulamentação adequada

O mercado de hospedagem na Barra tem mudado, nos últimos anos, com a consolidação das plataformas digitais de aluguel de imóveis ou quartos para curtas temporadas. Para a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis no Estado da Bahia (ABIH-Bahia), a coexistência entre hotéis e aplicativos, como Airbnb, é possível, mas que depende de uma regulamentação adequada que garanta isonomia tributária e legal; segurança aos consumidores; e estabilidade para o setor. A região da Barra conta, hoje, conforme dados da entidade, com cerca de 26 meios de hospedagem, classificados como hotel, pousada, apart-hotel, albergue e similares.

O presidente da ABIH-Bahia, Wilson Spagnol, afirma que a entidade não tem dados sobre inauguração recente de novos empreendimentos hoteleiros. “O que sabemos é que mais hotéis foram fechados do que abertos nos últimos anos, especialmente após a pandemia, e não temos também informações sobre novos projetos hoteleiros em desenvolvimento na área da Barra”.

No entanto, ressalta o dirigente da entidade, a região teve uma explosão recente de lançamentos imobiliários de apartamentos tipo studio, quarto/sala e dois quartos. “São empreendimentos voltados à locação de curta duração em plataformas on-line, que cresceu no bairro e na cidade de forma exponencial e com baixíssima regulamentação”.

Wilson Spagnol reforça que, atualmente, não há isonomia e o setor hoteleiro tem carga tributária e exigências legais para operar muito maiores do que a locação de curta duração de imóveis. “Entendemos que esse modelo de hospedagem só representa uma ameaça concreta à hotelaria tradicional por conta do desequilíbrio existente atualmente no Brasil”, considera.

O presidente da ABIH-Bahia ressalta que a entidade reconhece que existe espaço no mercado para diferentes modelos de hospedagem. “No entanto, diferenciamos claramente a disrupção tecnológica legítima da operação desregulamentada das plataformas de aluguel de curta duração. A legislação vigente precisa acompanhar o ritmo das mudanças e avanços da sociedade e, claramente, isso não ocorreu com as plataformas, como Airbnb e similares, permitindo esse desequilíbrio na operação”, pontua.