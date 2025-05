Porto da Barra é palco de mudanças, encontros e diversidade social

Porto da Barra - Foto: Reginaldo Rigueira / Ag. A TARDE

O Porto da Barra é muito mais do que um recanto paradisíaco de águas calmas e areia dourada. Ao longo das décadas, tornou-se um palco de intensas transformações sociais, refletindo as mudanças culturais, econômicas e comportamentais da capital baiana. Se há 24 anos um estudo acadêmico revelou a praia como um retrato da sociedade soteropolitana, hoje, com novas tribos e dinâmicas, esse microuniverso segue se moldando às novas realidades.

Não é de hoje que o espaço se apresenta como um mosaico social onde diferentes grupos convivem, às vezes harmoniosamente, outras nem tanto. O espaço que antes era dominado por idosos e jovens da Barra, além dos intelectuais soteropolitanos, foi, ao longo dos anos, incorporando novas tribos. O crescimento do turismo e a popularização da praia ampliaram a diversidade dos frequentadores, tornando-a um espaço ainda mais plural.

Atualmente, a faixa de areia recebe desde idosos e crianças nas primeiras horas da manhã até esportistas e grupos de jovens universitários ao longo do dia. As conversas despretensiosas deram lugar a debates sobre temas contemporâneos, revelando um novo tipo de sociabilidade.

“O politicamente correto e as discussões sobre inclusão passaram a pautar as interações, observa o professor aposentado da Universidade Federal da Bahia (UFBA), Milton Moura. Para ele, há um crescimento da presença de grupos que antes eram marginalizados, como o público LGBTQIA+, que hoje ocupa a praia de maneira mais expressiva e visível.

O estudo acadêmico que revelou o Porto como um teatro social

A dinâmica social do Porto da Barra foi profundamente analisada há 24 anos pela antropóloga Stephania Sousa Salles, então estudante da UFBA. Em sua monografia intitulada O Teatro Social da Praia do Porto da Barra, a pesquisadora identificou a praia como um espaço onde diferentes classes e grupos convivem, ainda que separados por comportamentos e costumes próprios.

Seu estudo revelou como, nos finais de semana, os jovens da Barra cediam espaço para frequentadores de bairros periféricos, enquanto intelectuais e artistas se reuniam em áreas mais reservadas da pequena praia.

Se antes o local se apresentava como uma colcha de retalhos com fronteiras bem definidas entre as tribos, hoje essas fronteiras tornaram-se mais fluidas. A tecnologia também impactou esse cenário: o uso massivo de celulares e redes sociais alterou a forma como os frequentadores interagem e ocupam o espaço.

O professor Milton Moura, que há décadas observa o Porto da Barra como um espaço de transformações sociais aponta que, apesar das mudanças, alguns hábitos permanecem inalterados. Os idosos e as crianças continuam a frequentar a praia nas primeiras horas da manhã, enquanto a juventude domina o cenário a partir do fim da manhã, embora a presença de idosos seja cada vez menor.

Para ele, a polarização social vista na cidade reflete-se na praia. A divisão entre classes fica evidente na disposição dos grupos: os fisiculturistas e adeptos do culto ao corpo ocupam o calçadão próximo ao Instituto Mauá, enquanto moradores de bairros populares se concentram mais à esquerda, próximos ao Forte de Santa Maria.

Apesar dessas diferenças, Moura ressalta que o Porto da Barra mantém seu papel de palco para o espetáculo social da cidade, onde novos e antigos frequentadores se misturam, cada um desempenhando seu papel nesse teatro a céu aberto.

A vivência de quem trabalha na praia

A mudança no perfil dos frequentadores também é sentida por quem faz do Porto da Barra seu local de trabalho. Teresinha de Jesus Silva, vendedora na região há 19 anos, acompanha essa transformação de perto. Filha da Comunidade da Roça da Sabina, Teresinha já trabalhou em diversas barracas e hoje está na Barraca do Silas.

Para ela, a praia continua sendo um espaço eclético, mas passou por momentos de insegurança que afastaram alguns frequentadores.

“Está melhorando muito. Antes, já tive medo de trabalhar, mas agora me sinto segura novamente”, relata. Seu público é diverso: estrangeiros, universitários e clientes fiéis que a acompanham há anos, desde a infância até a vida adulta.

O Porto da Barra e as novas tribos

A diversidade do Porto da Barra também se manifesta no crescente número de esportistas náuticos e de areia. O local tornou-se ponto de encontro para praticantes de natação, canoa havaiana, stand-up paddle, caiaque e mergulho. Paralelamente, os esportes de areia, como altinha, futevôlei e peteca, ocupam os espaços menos tomados pelas cadeiras e sombreiros.

O publicitário e diretor de comunicação da Associação de Moradores e Amigos da Barra (Amabarra), Waltson Campos, destaca que a convivência entre as diferentes tribos se mantém, ainda que novas dinâmicas tenham surgido.

Segundo ele, além dos esportistas, grupos voltados à meditação e contemplação da natureza também cresceram na praia. “As tribos ‘zens’ fazem yoga, relaxam e aproveitam o espaço de forma mais tranquila”, comenta.

Mesmo com essas mudanças, o Porto da Barra continua sendo um dos espaços mais democráticos de Salvador. Seja para nadar nas águas mornas, seja para jogar uma partida de vôlei, seja simplesmente para contemplar o pôr do sol, a praia segue como um reflexo da sociedade baiana, um teatro social onde as cortinas nunca se fecham.