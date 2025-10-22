Porto de Salvador: coração econômico e turístico da Bahia

- Foto: Uendel Galter/ Ag A Tarde

Localizado estrategicamente na Baía de Todos-os-Santos, o Porto de Salvador é um dos principais motores da economia baiana e um ativo vital para o comércio exterior do Brasil.

Reconhecido por seu perfil exportador, especialmente de frutas, e por sua relevância na movimentação de contêineres, cargas gerais e granéis sólidos, o porto também se destaca como um dos principais portais de entrada para o turismo de cruzeiro no país.

Inaugurado em 1913, foi o primeiro porto organizado do Brasil e, hoje, sob a gestão da Companhia das Docas do Estado da Bahia (Codeba), autoridade portuária, continua sendo um elo vital que conecta o estado, o Norte de Minas Gerais e outras regiões do Nordeste ao mercado global.

Para entender o cenário atual e os avanços mais recentes, conversamos com Antonio Gobbo, presidente da Companhia das Docas do Estado da Bahia (Codeba), que detalhou os impactos do pacote de investimentos do Novo PAC e as perspectivas para o futuro.

Em maio deste ano, o Governo Federal anunciou um pacote de investimentos do Novo PAC para os três portos baianos: Salvador, Ilhéus e Aratu. Passados cinco meses, segundo o presidente da Codeba, os investimentos têm se concentrado na ampliação da infraestrutura, modernização e incorporação de inovações tecnológicas.

Gobbo explicou que o montante alocado tem sido usado para a requalificação de pátios, pavimentação de novas áreas, melhoria da segurança e aquisição de lanchas de patrulha. “A expectativa é que esses investimentos elevem a capacidade de movimentação do porto, tornando-o mais competitivo no cenário nacional e internacional”, disse Antonio Gobbo

Ele destacou também que o projeto de ampliação do Terminal de Contêineres (Tecon), quando concluído, irá duplicar a capacidade operacional do porto. Com a modernização, o porto de Salvador tem implementado tecnologias que visam otimizar a logística e a eficiência operacional, segundo Gobbo.

Foram feitos investimentos em sistemas de gestão portuária e automação, o que permite um fluxo mais rápido e seguro de mercadorias.

O presidente da Codeba ressalta que essas melhorias têm um impacto direto na redução do tempo de espera dos navios e no processamento das cargas, fortalecendo a posição do porto como um elo crucial para o transporte de contêineres e outros produtos.

Recorde de exportação de cargas

O primeiro semestre de 2025 consolidou a boa fase do porto de Salvador, que registrou uma movimentação total de cargas de 3,2 milhões de toneladas, superando o Porto de Aratu e se tornando o maior do estado. Apesar de um recuo de 17% em relação ao ano anterior, o Porto de Salvador é responsável por mais de 50% da movimentação total da Bahia.

Os portos públicos da Bahia movimentaram um total de 6,2 milhões de toneladas no período, uma queda de 21,7% em relação ao ano passado.

No Brasil, o setor aquaviário registrou uma movimentação recorde de 653,7 milhões de toneladas de cargas no primeiro semestre de 2025, um crescimento de 1,02% em relação ao ano anterior, conforme dados da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq).

Com um orçamento superior a R$ 18,7 milhões para 2025, o Porto de Salvador está em uma fase de investimentos significativos, visando aprimorar sua infraestrutura e modernizar suas operações.

Temporada de cruzeiros

Além da relevância econômica, o porto é um ponto central para o turismo. A temporada de cruzeiros de 2024 recebeu mais de 200 mil passageiros em Salvador. As projeções para a temporada 2025/2026 são ainda mais otimistas, com a previsão de atracação de 58 navios, confirmando o papel do porto como uma porta de entrada para o turismo na capital baiana.

De acordo com Antonio Gobbo, com a temporada de cruzeiros, a cidade se prepara para receber um grande fluxo de turistas, que injetam recursos diretamente na economia local.

“A localização privilegiada do porto, em frente a pontos turísticos icônicos como o Elevador Lacerda e o Mercado Modelo, é um grande atrativo para os passageiros, que podem começar sua exploração da cidade assim que desembarcam”, completa Gobbo.

Legislação Portuária

No final de setembro, a Codeba participou de uma audiência pública na Assembleia Legislativa da Bahia para discutir a modernização da legislação portuária.

O presidente da Codeba confirmou a posição oficial da empresa, que defende a valorização do ativo portuário público e a necessidade de uma legislação que promova a eficiência e a competitividade do setor, sem comprometer a sua função estratégica para o desenvolvimento econômico e social do estado.

“A empresa se posiciona a favor de uma legislação que simplifique processos e atraia investimentos, mantendo a gestão pública”, disse.

Um coração econômico

Para o doutor em Direito Internacional e professor da Faculdade Baiana de Direito, Thiago Borges, a origem do porto se confunde com a da própria cidade. Ele conta que, historicamente, foi o motor da economia local, conectando Salvador ao mundo e impulsionando o comércio de bens essenciais.

“Hoje, continua sendo um pilar, com uma participação decisiva no Produto Interno Bruto (PIB) da Bahia e um papel estratégico para o desenvolvimento de toda a região da Cidade Baixa. O porto não é apenas uma infraestrutura de transporte, mas um ‘portal de entrada’ para o desenvolvimento e um ponto focal para o turismo e a economia da região”, destaca.

A sua posição estratégica, a meio caminho da Rota do Mercosul e em proximidade com o continente europeu, fortalece seu papel como um hub logístico e comercial, de acordo com Thiago Borges.

“Além disso, a área de influência do porto, que abrange desde a Bahia até o Ceará e parte de Minas Gerais, demonstra seu alcance e sua relevância para a economia de toda a região Nordeste do país”, completa Borges.

Thiago Borges destaca que o porto movimenta diversos setores da economia, como a entrada de fertilizantes e cargas gerais como trigo, celulose e frutas. Sua importância se estende para além da capital baiana, sendo responsável por 83% das cargas internacionais que passam pelo estado da Bahia, com uma influência significativa em toda a economia do Nordeste.

Além de sua relevância econômica, o porto é considerado uma estrutura moderna e eficiente. Segundo o professor, a eficiência do Porto de Salvador está entre as mais vantajosas do Brasil, embora ainda tenha um grande potencial de expansão. O canal do porto, com 15 metros de profundidade e a vantagem de ser um porto de águas fechadas, oferece uma margem considerável para exploração e desenvolvimento futuros.

Para o especialista, o porto é um ativo importante para o estado e o município, gerando um grande número de empregos diretos e indiretos e, sem dúvida, continuará a ser uma peça-chave no futuro econômico da região.