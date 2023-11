Produtores de queijo e SDE se reunem para tratar de PL | A TARDE

O secretário de Desenvolvimento Econômico (SDE), Angelo Almeida, se reuniu com uma comitiva formada por produtores do setor de queijo para falar sobre a certificação de queijos produzidos no estado e o fortalecimento do setor. O encontro aconteceu na terça-feira, 25.

A expectativa é pela sanção do Projeto de Lei (PL) 25.046/2023, que autoriza o comércio de produtos de origem animal, certificados com o Selo SIM/CONSORCIO, em todo o território estadual. A pasta tem articulado a certificação de pequenos produtores no Estado, em conjunto com a Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (ADAB), a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), o Sebrae, a Associação Comer Queijo e o setor produtivo.

“A Bahia possui queijos e iogurtes artesanais de muita qualidade, premiados nacional e internacionalmente. Entendendo essa importância, e sob orientação do governador Jerônimo Rodrigues, iniciamos o processo de discussão junto a diversos órgãos do Estado para avançarmos nessa certificação e viabilizamos o livre comércio dos produtos nas diversas regiões do nosso estado”, explicou o gestor da pasta.

O secretário também destacou a importância do projeto de lei. “A sanção do PL pelo governador Jerônimo Rodrigues é aguardada com muita esperança pelos produtores. É a consolidação de que esses produtos agora poderão acessar um mercado mais amplo e diversificado. São itens de extrema qualidade que chegarão à mesa do consumidor, que hoje está mais exigente quanto à procedência dos produtos que consome”, finalizou.

Frederico Teixeira, presidente da Associação Comer Queijo, também destacou o avanço do setor a partir da consolidação do PL. “A expectativa é muito grande. A gente quer muito essa regulamentação para que os produtores tenham segurança. Estamos falando de queijos e iogurtes que já foram premiados na França. A Bahia está se destacando e a gente precisa levar esse alimento rico para os nossos clientes”, pontuou.

O produtor João Campos ressaltou a importância da sanção. “Isso irá viabilizar o negócio dos pequenos e médios produtores. Hoje os produtores que possuem o SIM estão limitados à comercialização em um número específico de municípios que compõem o consórcio ao qual ele faz parte. Com a chegada do SUSAF, a gente consegue romper a barreira dos consórcios e vender os produtos nos polos comerciais mais atrativos no Estado, incluindo em Salvador”, declarou.

Também participaram da reunião os produtores André Moraes, da Queijaria Nobre; André Augusto Teixeira, da Fazenda Emo; Caio Freitas, da Morrinhos Artesanais, e João Pedro Almeida, da Fazenda Graciosa.

Encontro Nordestino

Entre esta quinta-feira, 26, e sábado, 27, produtores baianos irão participar do 17ª Encontro Nordestino do Setor do Leite e Derivados (ENEL), que acontece em Campina Grande, na Paraíba. Na ocasião, além de apresentar os seus produtos, os queijeiros irão expor as suas experiências em palestras realizadas no evento.

O Encontro, que contará com mais de 300 produtos do estado, tem o objetivo de fortalecer a cadeia produtiva do leite, proporcionando um espaço de aprendizado, compartilhamento de conhecimento, inovação e oportunidades de negócios.