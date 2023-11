Produtores e empresários participam do Fórum em Defesa do Agronegócio | A TARDE

Empresários, autoridades e produtores de todo o estado participam, na manhã desta quinta-feira, 26, do lançamento do 1º Fórum Permanente em Defesa do Agronegócio. O encontro acontece em Salvador e deve se consolidar no calendário nacional de eventos agropecuários,

"O fórum não tem o papel de comunicar com o agro, ele tem o papel de comunicar com a sociedade civil. Trazer para a sociedade as informações corretas sobre o agronegócio. Ele (agro) já é tão relevante no ponto de vista da economia. Ele já é tão relevante no ponto de vista do mercado, mas precisamos deixar a população clara de que o agro é quem sustenta o país", explica o idealizador do evento, Washington Pimentel.

Washington Pimentel, idealizador do evento | Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

O empresário, que é diretor do Instituto de Educação Washington Pimentel, o primeiro do Brasil 100% voltado ao agro, garante que o setor está preocupado com a sustentabilidade. "Ele se preocupa com o desenvolvimento sustentável do país. Então, a gente precisa traze isso para a mesa da população brasileira. Além do alimento, o conceito correto para defender esse setor tão relevante para a gente".

Empresários, autoridades e produtores de todo o estado participaram do evento | Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

1º Fórum Permanente em Defesa do Agronegócio



O evento debate temas como políticas públicas, segurança jurídica e fortalecimento do agronegócio com importantes players sobre agronegócio no país, como ministros, desembargadores, pesquisadores renomados e representantes de entidades do setor agropecuário, além de representantes da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia (FAEB), da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (AIBA) e da Associação Baiana dos Produtores de Algodão (ABAPA).