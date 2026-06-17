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AtlasIntel aponta empate entre Elmano e Ciro Gomes no Ceará

Levantamento mostra cenário acirrado na corrida ao governo

Anderson Ramos
Por
| Atualizada em
Elmano e Ciro aparecem empatados tecnicamente, segundo a AtlasIntel.
Elmano e Ciro aparecem empatados tecnicamente, segundo a AtlasIntel. - Foto: Prefeitura de Fortaleza - Agência Brasil

O instituto AtlasIntel divulgou pesquisa nesta quarta-feira, 17, na qual mostra um cenário de disputa acirrada para o Governo do Ceará. De acordo com o levantamento, o atual chefe do Executivo, Elmano de Freitas (PT) e o ex-ministro, Ciro Gomes (PSDB), aparecem empatados tecnicamente no primeiro turno.

No primeiro cenário, Ciro aparece com 45,8% contra 44,85% de Elmano. Em seguida aparecem Eduardo Girão (Novo) com 4,8%, Delegado Huggo Leonardo (Missão) 2,7%, Giovanni Sampaio (PRD) com 1,3% e Jarir Pereira (PSOL) com 0,1%. Brancos e nulos foram, 0,4% e aqueles que não souberam 0,2%.

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Em um segunda simulação Ciro tem 46% e Elmano 45,1%. Depois aparecem Girão (4,8%), Delegado Huggo Leonardo (2,7%) Giovanni Sampaio (1,3%) e Jarir Pereira (0,1%).

Na simulação de segundo turno, Ciro abre quase 10 pontos de vantagem sobre Elmano. Neste cenário, o tucano tem 54,2% enquanto o petista pontua com 45,8%.

Simulação de 2º turno para o Governo do Ceará.
Simulação de 2º turno para o Governo do Ceará. - Foto: Reprodução / AtlasIntel

Senado

A pesquisa também questionou os eleitores sobre a intenção de voto para as duas vagas ao Senado. O instituto mostra um quadro ainda de indefinição na disputa.

Cid Gomes (PSB) lidera com 23,7%, e em seguida aparecem empatados Capitão Wagner (União Brasil) e Luizianne Lins (Rede) com 21,7%. Na sequência surgem Alcides Fernandes (PL) 17,8%, Anna Karina (PSOL) com 5,4%, Eunício de Oliveira (MDB) 4,9%, Cândido Albuquerque (PSDB) com 2,6% e General Theophilo (Novo) com 2,2%.

Em um segundo cenário, sem o nome de Cid Gomes, Luizianne tem 25,8% e Wagner 24,7%. Em seguida aparecem Alcides (19,8%), Karina (9,9%), Eunício (9,3%), Júnior Mano (PSB) (5,3%), Cândido (3,7%) e Theophilo (1,5%).

Presidência

A intenção de voto para a Presidência da República no Ceará é liderada com folga pelo presidente Lula (PT). Nos votos válidos, a pesquisa mostra que no primeiro turno o petista teria 56,8% contra 26,8% de Flávio Bolsonaro (PL). Renan Santos (Missão) está na terceira colocação, com 6,7%, seguido de Ronaldo Caiado (PSD) com 5,2%, Joaquim Barbosa (DC) com 2%, Romeu Zema (Novo) com 1,5%, Samara Martins (UP) com 0,8% e por último Augusto Cury (Avante) com 0,2%.

Em um segundo turno, Lula venceria todos os adversários. Nos votos válidos os cenários seriam os seguintes:

  • Lula 63,7% x Flávio 36,3%
  • Lula 61,4% x Caiado 38,6%
  • Lula 64,2%¨x Zema 35,8%
  • Lula 74,3% x Renan 25,7%

Avaliação dos governos

Os eleitores também opinaram sobre a avaliação dos governos Elmano e Lula. O governador tem aprovação de 42% e desaprovação de 53%. Já 54% avaliam de forma positiva o Governo Federal, enquanto 43% reprovam a gestão.

Metodologia

A Atlas/Intel ouviu 1.223 pessoas entre os dias 9 e 14 de junho. A margem de erro da pesquisa é de 3 p.p. para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A metodologia utilizada foi a de Recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob os números BR-01326/2026 e CE-03465/2026.

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Tags

ceará Ciro Gomes eleições 2026 Elmano de freitas

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