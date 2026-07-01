AtlasIntel: temor por vitória de Flávio Bolsonaro atinge 48%

O receio da população com uma eventual vitória do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) na disputa pela Presidência da República apresentou tendência de alta, segundo dados da nova pesquisa realizada pelo instituto AtlasIntel, divulgada nesta quarta-feira, 1º.

De acordo com o levantamento, 48,8% dos entrevistados apontam a eleição do parlamentar como o cenário de maior preocupação para o futuro do país.

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Os números revelam um desgaste na imagem do candidato do Partido Liberal se comparados à rodada anterior, publicada em abril, quando o temor com o êxito eleitoral do senador fluminense era de 45,4% — o que representa um avanço de 3,4 pontos percentuais no índice de preocupação.

Por outro lado, o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) registrou um recuo significativo em sua taxa de preocupação pública quanto a uma reeleição em outubro. O temor com a permanência do petista no Palácio do Planalto caiu de 47,3% em abril para 42,4% no fechamento de junho, uma redução de 4,9 pontos percentuais. Com esse movimento inverso, Lula conseguiu inverter as posições com Flávio Bolsonaro no indicador de rejeição.

Ambos preocupam

Ainda conforme os dados, o recorte de entrevistados que relataram preocupação com a vitória de ambos os pré-candidatos também subiu. No caso, a pesquisa mais recente diz que o receio com os dois chegou a 8,9% das pessoas consultadas, ante a pesquisa de abril, quando o número era de 7,2%, representa uma alta de 1.7 ponto percentual.

Preocupação com a eleição do pré-candidato - Foto: Atlasintel

Área de governo

O levantamento da AtlasIntel também questionou os entrevistados sobre qual candidato entre Lula e Flávio Bolsonaro é mais confiável em determinada área de governo. O petista superou o senador do PL em 11 segmentos diferentes, mas empatou no setor de "Impostos/Carga Tributária", e perdeu no quesito de "Criminalidade e Tráfico de Drogas".

Confiança em áreas de governo - Foto: Atlasintel

Metodologia

O levantamento AtlasIntel com o portal Bloomberg entrevistou 4.999 pessoas, por meio de recrutamento digital, entre os dias 26 e 30 de junho de 2026. A margem de erro é de ±1 ponto percentual, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-04582/2026.