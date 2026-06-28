Água do radiador sumindo? O teste de R$ 20 que salva o seu motor

Imagine a cena: você está preso no engarrafamento de fim de tarde e, de repente, percebe que o ponteiro da temperatura do painel começou a subir rapidamente, ou uma luz vermelha em formato de termômetro se acende. O pânico é imediato, pois motor fervendo é sinônimo de um prejuízo que pode passar facilmente dos R$ 4 mil em retífica.

Mecânico Legal - Foto: Imagem criada com ajuda de IA

Se você é do tipo de motorista que precisa abrir o capô toda semana para completar a água do motor porque ela está sumindo misteriosamente, atenção. No episódio deste domingo, 28, do quadro "Mecânico Legal", vamos mostrar que o motivo do líquido de arrefecimento baixar nem sempre é uma tragédia mecânica. Muitas vezes, a culpa é de uma pecinha de R$ 20.

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O vilão invisível: a tampa do reservatório

Quando a água do radiador some e você não encontra nenhuma poça de líquido no chão da garagem, a primeira suspeita de muitas oficinas é a junta do cabeçote queimada. Mas antes de autorizar a abertura do motor, exija a checagem da tampa do reservatório de expansão (aquela vasilha plástica onde você coloca a água).

A tampa do carro não é um pedaço de plástico comum; ela possui duas válvulas internas calibradas por mola. A função delas é reter a pressão do sistema para fazer a água aguentar temperaturas acima de 100º C sem ferver.

Com o tempo, a borracha dessa tampa resseca ou a mola perde a pressão. Quando isso acontece, a água do motor começa a evaporar em forma de vapor pela própria tampa enquanto você dirige. Você não vê o vazamento porque ele evapora no ar, mas o nível da água cai drasticamente todas as semanas. Substituir essa tampa por uma nova e original resolve o problema imediatamente e custa muito pouco.

Como identificar rachaduras ocultas

Outro problema muito comum no clima quente de Salvador é o ressecamento do próprio reservatório plástico de água. Com os anos de uso, o plástico sofre com o "efeito estufa" do motor e ganha microfissuras, que parecem pequenas rugas na peça.

Essas fissuras só se abrem quando o motor esquenta e o sistema ganha pressão. A água escapa como um spray direto nas partes quentes do motor e seca na hora, sem deixar rastro no chão.

Dica de ouro do Mecânico Legal

Olhe ao redor do reservatório e das mangueiras procurando por manchas esbranquiçadas, rosadas ou esverdeadas. Os aditivos de radiador possuem corantes justamente para isso: quando a água vaza e evapora, o corante seca e deixa uma "crosta" colorida no local exato do furo.

O teste definitivo na oficina (peça ao mecânico)

Para ter certeza absoluta de onde está o vazamento sem precisar adivinhar, a oficina honesta utiliza uma ferramenta chamada bomba de pressurização de arrefecimento.

O mecânico rosqueia uma bomba manual no bocal do reservatório do seu carro e joga uma pressão de ar idêntica à que o motor gera quando está quente. Com o carro frio e sob pressão artificial, a água vai começar a gotejar exatamente no ponto do defeito — seja em uma braçadeira frouxa, em uma mangueira trincada ou na carcaça da válvula termostática. Exija esse teste antes de trocar qualquer peça cara!

O quadro Mecânico Legal fica por aqui, e no próximo domingo traremos mais orientações de mecânica descomplicada para proteger a sua segurança e o seu bolso. Até lá!