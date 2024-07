BYD amplia revendas na Bahia

- Foto: Mila Souza/ Ag. A TARDE

A BYD amplia sua rede de concessionárias em Salvador, na Região Metropolitana e no interior do estado. Recentemente, a fabricante chinesa de carros elétricos e híbridos anunciou a nomeação do Grupo Indiana como parceiro, que inaugura a revenda BYD Mandarim Iguatemi, amanhã, na Avenida ACM, na capital baiana, com os lançamentos para o mercado local do sedã King e do SUV Song Pro.

Além da revenda BYD em Salvador, o grupo Indiana será responsável por outra loja na região metropolitana. A concessionária de Lauro Freitas está sendo construída e a previsão é inaugurar em agosto. “Nossa expectativa em relação à parceria com a BYD, que hoje é a maior do mundo no segmento de elétricos e híbridos, é a melhor possível. Somos o único grupo genuinamente baiano nomeado pela marca, o que nos honra”, afirma o diretor geral do Grupo Indiana, Daniel Sampaio.

A revenda BYD Mandarim tem área total de cerca de 7 mil metros quadrados, e a revenda em Lauro terá 2.5 mil metros quadrados no total. “As lojas têm o padrão global da marca e estão qualificadas também para manutenção e suporte dos carros elétricos e híbridos. Nossa equipe de pós-vendas foi treinada na fábrica, temos carregadores ultrarrápidos. Enfim, concessionárias de primeiro mundo”, comenta Sampaio. Além dos salões de vendas, as concessionárias oferecem toda infraestrutura de pós-vendas, com oficina especializada, peças e acessórios.

“Nosso grupo é muito focado na satisfação dos clientes, dos colaboradores e no vigor em vendas. A BYD Mandarim está localizada em um ponto de vendas muito forte, em Frente ao Shopping da Bahia, em um local onde se vende carros há mais de 30 anos”, destaca o diretor.

A história do Grupo Indiana começou em 1941, em Santo Antônio de Jesus, com a inauguração do Armazém São Luís, primeiro empreendimento do grupo. Em 1978, a empresa familiar abriu a primeira concessionária da marca “Fiat” na mesma cidade. Em 1992 foi inaugurada a primeira concessionária Indiana Ford, em Salvador, definindo o nome do grupo, que hoje atua em sete cidades, com uma corretora de seguros, 26 concessionárias, representando 13 montadoras, e conta com mais de 1.100 colaboradores diretos e 3.300 indiretos

Viasul BYD

Na semana passada, o grupo pernambucano Via 1 inaugurou a Viasul BYD, na Tancredo Neves, em Salvador. “O grupo terá três revendas no Nordeste: a concessionária do Recife será aberta no próximo mês e a meta é inaugurar a de Fortaleza no final de outubro ou início de novembro”, antecipou o gerente geral da Viasul BYD, Gustavo Carvalho.

Com um investimento de R$ 8 milhões, a concessionária foi construída em um terreno de 7.000 m², sendo 4.000 m² de área útil. Foram contratadas 26 pessoas apenas para essa loja. “O Grupo Via1 é pioneiro em identificar oportunidades no mercado e entender a necessidade dos consumidores. A marca BYD vem crescendo exponencialmente no país e, ainda este ano, teremos três operações Viasul BYD, nas principais capitais do Nordeste”, pontua Carvalho.

Para oferecer atendimento completo, além do showroom de vendas, a Viasul BYD contará com uma estrutura de pós-vendas: oficina especializada, peças originais e acessórios.

No interior

O grupo Oliveira Neto foi nomeado para a cidade de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, e o grupo Primavia passará a atuar nas cidades de Barreiras e Luis Eduardo Magalhães, no oeste do estado.

O Grupo Parvi, que tem sede em Pernambuco, foi o primeiro parceiro nomeado pela BYD para atuar em Salvador, inaugurando a primeira revenda da marca chinesa em outubro de 2022, já a loja-conceito alinhada ao padrão global da montadora foi aberta em dezembro do ano passado. A fabricante anunciou mais uma concessionária da marca, no município de Parnaíba, Piauí , do Grupo Jelta. A meta da montadora é chegar a mais de 200 lojas no Brasil até o final do ano.