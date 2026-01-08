BYD dispara produção local e projeta dobrar número de funcionários

BYD Camaçari - Foto: Divulgação BYD

A fábrica da BYD em Camaçari retomou as atividades nesta quinta-feira, 8, após um período de recesso iniciado no dia 20 de dezembro. Desde que foi inaugurada, no dia 9 de outubro, a fábrica já soma uma produção próxima de 18 mil veículos dos modelos Dolphin Mini, King e Song Pro.

BYD Camaçari | Foto: Divulgação BYD

“Obtivemos em 2025 uma produção extraordinária em Camaçari, conseguindo fechar o ano com quase 20 mil veículos produzidos. Isto é resultado de muito trabalho, foco e determinação em oferecer ao mercado brasileiro veículos eletrificados seguros e avançados tecnologicamente, produzidos em solo nacional pelas mãos de trabalhadores brasileiros”, destacou Alexandre Baldy, vice-presidente sênior da BYD Auto do Brasil.

Segundo Baldy, a fábrica de Camaçari foi fundamental para que a BYD pudesse consolidar a sua estratégia de crescimento no mercado brasileiro, tendo como principal diferencial em relação à concorrência justamente a produção local.

“Rompemos barreiras, quebramos tabus em relação aos carros elétricos e ganhamos a preferência dos consumidores brasileiros. E nesta equação contar com uma fábrica do porte desta de Camaçari, que é a maior estrutura de produção automotiva do continente, fez toda a diferença”, explicou Baldy.

Para este ano, conforme Alexandre, a estratégia da BYD passa pela expansão da produção em Camaçari, incorporação de fornecedores locais e operação das fábricas de soldagem, estamparia e pintura.

“Em 2026, a produção de Camaçari será mais uma vez decisiva para que a BYD continue a ser competitiva em termos de preços frente à concorrência, após o fim dos incentivos tarifários às importações”, ressaltou Baldy.

A fábrica baiana conta atualmente com mais de 2 mil colaboradores, com perspectiva de chegar até ao final do ano com cerca de 5 mil trabalhadores contratados.