INÍCIO DA PRODUÇÃO

BYD divulga resultados de produção de outubro da fábrica em Camaçari

Região Centro-Oeste lidera o ranking de embarques com 106 unidades, seguida de perto pelo Nordeste

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

04/11/2025 - 18:08 h
Um total de 363 veículos fabricados na cidade baiana deixaram as instalações no decorrer de outubro
Um total de 363 veículos fabricados na cidade baiana deixaram as instalações no decorrer de outubro

A recém inaugurada fábrica da BYD em Camaçari deu início a distribuição da produção nacional com resultados expressivos no primeiro mês completo de operação, referente a outubro.

Segundo a montadora chinesa, um total de 363 veículos fabricados na cidade baiana deixaram as instalações no decorrer de outubro, sendo despachados para concessionárias em todas as cinco regiões do Brasil.

Conforme a BYD, a região Centro-Oeste lidera o ranking de embarques com 106 unidades, seguida de perto pelo Nordeste, que recebeu 97 carros. As demais regiões ficaram com Sudeste (75), Sul (74) e Norte (11).

Dolphin Mini

Produção em Camaçari é vista como um passo crucial para a consolidação no mercado brasileiro
Produção em Camaçari é vista como um passo crucial para a consolidação no mercado brasileiro | Foto: Divulgação BYD

Dos três modelos anunciados como parte da linha de produção baiana — Dolphin Mini, King e Song Pro — o Dolphin Mini, atual líder de vendas de carros elétricos no país, foi o único modelo a ser embarcado no mês passado.

A movimentação já mostra sinais de aceleração em novembro. Logo no primeiro dia útil do mês, segundo a BYD, uma única operação logística mobilizou onze cegonhas para transportar 87 unidades do Dolphin Mini com destino prioritário às regiões Centro-Oeste e Nordeste.

A expectativa da montadora é que o modelo King se junte ao Dolphin Mini nas remessas a partir deste mês. Alexandre Baldy, Vice-Presidente Sênior e Head de Marketing da BYD, celebrou o marco inicial:

“A entrada em produção da fábrica de Camaçari e os respectivos carregamentos a partir dela reforçam o nosso compromisso com a mobilidade sustentável no país. Oferecemos veículos elétricos e híbridos com excelentes níveis de qualidade, desempenho e segurança. Isto fez com que os nossos carros tenham caído no gosto dos brasileiros”, declarou Baldy.

A produção em Camaçari é vista como um passo crucial para a consolidação da BYD no mercado brasileiro e um fôlego importante para a retomada da atividade industrial na região metropolitana de Salvador.

x