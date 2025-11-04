INÍCIO DA PRODUÇÃO
BYD divulga resultados de produção de outubro da fábrica em Camaçari
Região Centro-Oeste lidera o ranking de embarques com 106 unidades, seguida de perto pelo Nordeste
Por Jair Mendonça Jr
A recém inaugurada fábrica da BYD em Camaçari deu início a distribuição da produção nacional com resultados expressivos no primeiro mês completo de operação, referente a outubro.
Segundo a montadora chinesa, um total de 363 veículos fabricados na cidade baiana deixaram as instalações no decorrer de outubro, sendo despachados para concessionárias em todas as cinco regiões do Brasil.
Conforme a BYD, a região Centro-Oeste lidera o ranking de embarques com 106 unidades, seguida de perto pelo Nordeste, que recebeu 97 carros. As demais regiões ficaram com Sudeste (75), Sul (74) e Norte (11).
Dolphin Mini
Dos três modelos anunciados como parte da linha de produção baiana — Dolphin Mini, King e Song Pro — o Dolphin Mini, atual líder de vendas de carros elétricos no país, foi o único modelo a ser embarcado no mês passado.
A movimentação já mostra sinais de aceleração em novembro. Logo no primeiro dia útil do mês, segundo a BYD, uma única operação logística mobilizou onze cegonhas para transportar 87 unidades do Dolphin Mini com destino prioritário às regiões Centro-Oeste e Nordeste.
A expectativa da montadora é que o modelo King se junte ao Dolphin Mini nas remessas a partir deste mês. Alexandre Baldy, Vice-Presidente Sênior e Head de Marketing da BYD, celebrou o marco inicial:
“A entrada em produção da fábrica de Camaçari e os respectivos carregamentos a partir dela reforçam o nosso compromisso com a mobilidade sustentável no país. Oferecemos veículos elétricos e híbridos com excelentes níveis de qualidade, desempenho e segurança. Isto fez com que os nossos carros tenham caído no gosto dos brasileiros”, declarou Baldy.
A produção em Camaçari é vista como um passo crucial para a consolidação da BYD no mercado brasileiro e um fôlego importante para a retomada da atividade industrial na região metropolitana de Salvador.
