Carro elétrico da BYD vence prêmio internacional e rouba a cena em NY

Vice-Presidente Executiva da BYD, Stella Li, foi eleita Personalidade Mundial do Ano - Foto: Marketing/BYD Auto do Brasil

A BYD foi destaque na prestigiada premiação World Car Awards 2025, em reconhecimento aos avanços conquistados pela greentech, líder global em veículos eletrificados. A 21ª edição aconteceu no Auto Show Internacional de Nova York e o BYD Dolphin Mini foi o grande campeão da categoria “World Urban Car” (Carro Urbano do Ano) e Stella Li, Vice-Presidente Executiva da BYD, eleita Personalidade Mundial do Ano no setor automotivo.

A escolha da BYD nessas premiações reforça o crescente reconhecimento global de sua inovação tecnológica e influência de marca. O World Car Awards, juntamente com o “European Car of the Year” (Carro do ano na Europa) e o “North American Car of the Year (Carro do Ano na América do Norte), está entre os prêmios mais prestigiados do setor automotivo global.

BYD Dolphin Mini é o Carro Urbano do Ano

O BYD Dolphin Mini foi escolhido de uma lista de doze veículos de todo o mundo. “Estamos orgulhosos e honrados pelo fato de o BYD Dolphin Mini ter sido reconhecido como o Carro Urbano Mundial no World Car Awards 2025.

Essa conquista reflete nosso compromisso em fornecer tecnologias sustentáveis e um serviço excepcional a clientes em todo o mundo. Na BYD, nos dedicamos a acelerar a mobilidade verde e contribuir para o esforço global de resfriar a Terra em 1°C”, comemorou Stella Li, Vice-Presidente Executiva da BYD.

O BYD Dolphin Mini conquistou a aprovação de 96 profissionais da mídia automotiva mundial, sendo elogiado por seu design diferenciado, tecnologia de ponta e recursos de segurança.

Stella Li, Personalidade Mundial do Ano no setor automotivo

Stella Li é a primeira mulher a receber esta honraria na história do prêmio. Com esse reconhecimento, a Vice-Presidente Executiva da BYD consolida sua posição como uma das vozes mais influentes na transição energética global. O título de Personalidade Mundial do Ano no setor automotivo é destinado a pessoas que fizeram contribuições significativas para a indústria automotiva no ano anterior.

A executiva esteve na Bahia em março para uma reunião com o Governador Jerônimo Rodrigues. No encontro, foram discutidos os avanços do projeto da maior fábrica da companhia fora da China que está em construção em Camaçari.

O prêmio “Personalidade Mundial do Ano no setor automotivo” reconhece a liderança transformadora da Stella Li na indústria de veículos eletrificados e seu papel fundamental na expansão global da BYD em regiões estratégicas como a Europa, além da participação significativa em mercados como Brasil e México.