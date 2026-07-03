Carro elétrico mais barato do Brasil tem vendas suspensas; entenda

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O carro anunciado como o elétrico mais barato do Brasil, o JMEV Emova Easy, teve as vendas suspensas antes mesmo de ganhar as ruas. O modelo, que seria comercializado por R$ 69.990, é importado da China pela E-Motors, que decidiu interromper temporariamente a operação devido ao aumento dos custos de importação.

A informação foi confirmada pela empresa, que também informou ter devolvido integralmente os valores pagos pelos clientes que haviam realizado a reserva do veículo.

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Frete internacional e imposto inviabilizaram operação

Segundo o CEO da E-Motors Brasil, Mercidio Givisiez, o principal motivo para a suspensão foi o aumento expressivo do frete marítimo.

De acordo com o executivo, o custo de um contêiner de 40 pés passou de cerca de US$ 1.800 no início do ano para US$ 10.200, tornando inviável a importação dos veículos já encomendados junto à fabricante chinesa.

JMEV Emova Easy, carro elétrico mais barato do Brasil - Foto: Divulgação

Outro fator que pesou na decisão foi o aumento do Imposto de Importação para veículos eletrificados. Desde 1º de julho, a alíquota passou a ser de 35%, elevando ainda mais os custos da operação.

Com isso, também foram suspensas as vendas do Emova Urban, outro modelo elétrico da marca, que seria vendido por R$ 99.990.

Empresa afirma que pretende retomar importações

Apesar da paralisação, a E-Motors afirma que não pretende deixar o mercado brasileiro.

Segundo a empresa, a estratégia é aguardar uma redução nos custos do frete internacional para retomar as importações dos veículos já encomendados.

A intenção, segundo o CEO, é manter os preços originalmente anunciados, sem repassar ao consumidor os aumentos provocados pelo novo imposto de importação.

A suspensão também interrompe os planos de expansão da empresa no país. A meta era vender mil veículos elétricos em 2026 e alcançar uma rede com 30 concessionárias. Atualmente, a marca possui apenas uma loja, localizada em Pedro Leopoldo, em Minas Gerais.

JMEV Emova Easy, carro elétrico mais barato do Brasil - Foto: Divulgação

Marca já enfrentou disputa por nomes dos modelos

Esta é a segunda controvérsia envolvendo a operação da E-Motors no Brasil.

Inicialmente, os veículos seriam lançados com os nomes EV2 e EV3, nomenclaturas já registradas pela Kia. Após a repercussão do caso, a empresa alterou os nomes dos modelos antes mesmo de um possível processo judicial.

O EV2 passou a se chamar Emova Easy, enquanto o EV3 recebeu o nome de Emova Urban.

JMEV Emova Urban, carro elétrico mais barato do Brasil - Foto: Divulgação

Como é o Emova Easy

Homologado para quatro ocupantes, o Emova Easy utiliza uma bateria de lítio-ferro-fosfato (LFP) de 15,9 kWh, que oferece autonomia de até 201 quilômetros, segundo a fabricante.

O motor elétrico entrega 41 cavalos de potência e 8,6 kgfm de torque, com velocidade máxima limitada a 100 km/h.

JMEV Emova Easy, carro elétrico mais barato do Brasil - Foto: Divulgação

Entre os equipamentos de série estão ar-condicionado, direção elétrica, computador de bordo, freios ABS, travas elétricas e vidros elétricos.

Já o Emova Urban acomoda cinco passageiros e conta com bateria de 30,2 kWh, proporcionando autonomia de até 330 quilômetros. O modelo desenvolve cerca de 68 cavalos de potência e atinge velocidade máxima de 110 km/h.