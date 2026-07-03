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Carro elétrico mais barato do Brasil tem vendas suspensas; entenda

Importação dos carros foi suspensa pelo aumento no preço dos contêiners

Gustavo Zambianco
Por
JMEV Emova Easy, carro elétrico mais barato do Brasil
JMEV Emova Easy, carro elétrico mais barato do Brasil - Foto: Divulgação

O carro anunciado como o elétrico mais barato do Brasil, o JMEV Emova Easy, teve as vendas suspensas antes mesmo de ganhar as ruas. O modelo, que seria comercializado por R$ 69.990, é importado da China pela E-Motors, que decidiu interromper temporariamente a operação devido ao aumento dos custos de importação.

A informação foi confirmada pela empresa, que também informou ter devolvido integralmente os valores pagos pelos clientes que haviam realizado a reserva do veículo.

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Frete internacional e imposto inviabilizaram operação

Segundo o CEO da E-Motors Brasil, Mercidio Givisiez, o principal motivo para a suspensão foi o aumento expressivo do frete marítimo.

De acordo com o executivo, o custo de um contêiner de 40 pés passou de cerca de US$ 1.800 no início do ano para US$ 10.200, tornando inviável a importação dos veículos já encomendados junto à fabricante chinesa.

JMEV Emova Easy, carro elétrico mais barato do Brasil
JMEV Emova Easy, carro elétrico mais barato do Brasil - Foto: Divulgação

Outro fator que pesou na decisão foi o aumento do Imposto de Importação para veículos eletrificados. Desde 1º de julho, a alíquota passou a ser de 35%, elevando ainda mais os custos da operação.

Com isso, também foram suspensas as vendas do Emova Urban, outro modelo elétrico da marca, que seria vendido por R$ 99.990.

Empresa afirma que pretende retomar importações

Apesar da paralisação, a E-Motors afirma que não pretende deixar o mercado brasileiro.

Segundo a empresa, a estratégia é aguardar uma redução nos custos do frete internacional para retomar as importações dos veículos já encomendados.

A intenção, segundo o CEO, é manter os preços originalmente anunciados, sem repassar ao consumidor os aumentos provocados pelo novo imposto de importação.

A suspensão também interrompe os planos de expansão da empresa no país. A meta era vender mil veículos elétricos em 2026 e alcançar uma rede com 30 concessionárias. Atualmente, a marca possui apenas uma loja, localizada em Pedro Leopoldo, em Minas Gerais.

JMEV Emova Easy, carro elétrico mais barato do Brasil
JMEV Emova Easy, carro elétrico mais barato do Brasil - Foto: Divulgação

Marca já enfrentou disputa por nomes dos modelos

Esta é a segunda controvérsia envolvendo a operação da E-Motors no Brasil.

Inicialmente, os veículos seriam lançados com os nomes EV2 e EV3, nomenclaturas já registradas pela Kia. Após a repercussão do caso, a empresa alterou os nomes dos modelos antes mesmo de um possível processo judicial.

O EV2 passou a se chamar Emova Easy, enquanto o EV3 recebeu o nome de Emova Urban.

JMEV Emova Urban, carro elétrico mais barato do Brasil
JMEV Emova Urban, carro elétrico mais barato do Brasil - Foto: Divulgação

Como é o Emova Easy

Homologado para quatro ocupantes, o Emova Easy utiliza uma bateria de lítio-ferro-fosfato (LFP) de 15,9 kWh, que oferece autonomia de até 201 quilômetros, segundo a fabricante.

O motor elétrico entrega 41 cavalos de potência e 8,6 kgfm de torque, com velocidade máxima limitada a 100 km/h.

JMEV Emova Easy, carro elétrico mais barato do Brasil
JMEV Emova Easy, carro elétrico mais barato do Brasil - Foto: Divulgação

Entre os equipamentos de série estão ar-condicionado, direção elétrica, computador de bordo, freios ABS, travas elétricas e vidros elétricos.

Já o Emova Urban acomoda cinco passageiros e conta com bateria de 30,2 kWh, proporcionando autonomia de até 330 quilômetros. O modelo desenvolve cerca de 68 cavalos de potência e atinge velocidade máxima de 110 km/h.

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autos carro elétrico

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