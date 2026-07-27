Chery lança marca iCAUR no Brasil com SUVs elétricos em agosto

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O Grupo Chery confirmou o início das operações da marca iCAUR no Brasil. O anúncio da estrutura e da rede de concessionárias ocorre no dia 5 de agosto. A empresa trará ao mercado nacional utilitários esportivos (SUVs) com motorização a bateria e sistemas de autonomia estendida (EREV).

A operação brasileira será comandada por Hu Peng, CEO da iCAUR no Brasil, e por Roger Corassa, vice-presidente da Omoda & Jaecoo.

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Origem do nome e pronúncia no Brasil

A grafia da fabricante é iCAUR, mas a pronúncia no mercado brasileiro é "iCar". A alteração na escrita ocorreu para evitar conflitos de marcas no exterior com a empresa Apple e para diferenciar a operação do modelo subcompacto iCar, comercializado anteriormente pela CAOA Chery no país.

Modelos da iCAUR cotados para o mercado brasileiro

iCAUR V27

O V27 é o modelo cotado para liderar a estreia da marca no país. O SUV apresenta as seguintes especificações:

Comprimento : 5,04 metros

: 5,04 metros Design : linhas retas e estepe fixado na tampa traseira

: linhas retas e estepe fixado na tampa traseira Motorização : Sistema de autonomia estendida (EREV) com motor 1.5 turbo a gasolina atuando como gerador de energia para os motores elétricos

: Sistema de autonomia estendida (EREV) com motor 1.5 turbo a gasolina atuando como gerador de energia para os motores elétricos Potência : 455 cv

: 455 cv Tração : Nas quatro rodas

: Nas quatro rodas Autonomia : 1.200 quilômetros no ciclo CLTC

: 1.200 quilômetros no ciclo CLTC Tecnologia : Sensor Lidar integrado ao pacote de assistentes de condução (ADAS)

: Sensor Lidar integrado ao pacote de assistentes de condução (ADAS) Preço : sendo o modelo topo de linha com sistema de autonomia estendida (EREV), sua faixa de preço estimada na China fica entre 200.000 e 300.000 yuans (cerca de US$ 28.000 a US$ 42.000, ou aproximadamente R$ 150 mil a R$ 230 mil em conversão direta).

iCAUR V23

O V23 é um SUV com características voltadas ao uso fora de estrada:

Comprimento : 4,22 metros

: 4,22 metros Design : Carroceria quadrada e faróis circulares

: Carroceria quadrada e faróis circulares Tração : Opções de tração traseira ou nas quatro rodas

: Opções de tração traseira ou nas quatro rodas Bateria : Capacidade entre 47,3 kWh e 81,8 kWh

: Capacidade entre 47,3 kWh e 81,8 kWh Autonomia : Até 501 quilômetros (ciclo CLTC)

: Até 501 quilômetros (ciclo CLTC) Painel : Tela multimídia de 15,4 polegadas

: Tela multimídia de 15,4 polegadas Preço : o SUV compacto retrô é comercializado no mercado asiático com valores a partir de aproximadamente US$ 13.700 a US$ 19.200 (cerca de R$ 75 mil a R$ 105 mil em conversão direta).

iCAUR 03

Denominado Jaecoo J6 em outros mercados, o iCAUR 03 completa a lista de modelos previstos:

Comprimento : 4,41 metros

: 4,41 metros Propulsão : 100% elétrico

: 100% elétrico Potência : Até 279 cv

: Até 279 cv Bateria : 69,8 kWh

: 69,8 kWh Autonomia : 500 quilômetros no ciclo CLTC

: 500 quilômetros no ciclo CLTC Preço : na China, o SUV elétrico médio possui preço inicial equivalente a cerca de US$ 14.000 a US$ 21.000 (aproximadamente R$ 80 mil a R$ 120 mil em conversão direta, sem taxas de importação, impostos brasileiros e logística).



Expansão do Grupo Chery no mercado brasileiro

A chegada da iCAUR amplia a presença do Grupo Chery no Brasil. A corporação já atua no país por meio das marcas CAOA Chery, Omoda & Jaecoo e Jetour.

A estratégia acompanha a expansão de fabricantes de origem chinesa no setor de veículos com propulsão alternativa no mercado nacional.