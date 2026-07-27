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CONCORRÊNCIA

Chery lança marca iCAUR no Brasil com SUVs elétricos em agosto

SUV compacto V23 deve ser o modelo mais barato da nova marca, custando aproximadamente R$ 75 mil

Jair Mendonça Jr
Por
iCAUR
iCAUR - Foto: Divulgação iCaur

O Grupo Chery confirmou o início das operações da marca iCAUR no Brasil. O anúncio da estrutura e da rede de concessionárias ocorre no dia 5 de agosto. A empresa trará ao mercado nacional utilitários esportivos (SUVs) com motorização a bateria e sistemas de autonomia estendida (EREV).

A operação brasileira será comandada por Hu Peng, CEO da iCAUR no Brasil, e por Roger Corassa, vice-presidente da Omoda & Jaecoo.

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Origem do nome e pronúncia no Brasil

A grafia da fabricante é iCAUR, mas a pronúncia no mercado brasileiro é "iCar". A alteração na escrita ocorreu para evitar conflitos de marcas no exterior com a empresa Apple e para diferenciar a operação do modelo subcompacto iCar, comercializado anteriormente pela CAOA Chery no país.

Modelos da iCAUR cotados para o mercado brasileiro

iCAUR V27

O V27 é o modelo cotado para liderar a estreia da marca no país. O SUV apresenta as seguintes especificações:

  • Comprimento: 5,04 metros
  • Design: linhas retas e estepe fixado na tampa traseira
  • Motorização: Sistema de autonomia estendida (EREV) com motor 1.5 turbo a gasolina atuando como gerador de energia para os motores elétricos
  • Potência: 455 cv
  • Tração: Nas quatro rodas
  • Autonomia: 1.200 quilômetros no ciclo CLTC
  • Tecnologia: Sensor Lidar integrado ao pacote de assistentes de condução (ADAS)
  • Preço: sendo o modelo topo de linha com sistema de autonomia estendida (EREV), sua faixa de preço estimada na China fica entre 200.000 e 300.000 yuans (cerca de US$ 28.000 a US$ 42.000, ou aproximadamente R$ 150 mil a R$ 230 mil em conversão direta).

iCAUR V23

O V23 é um SUV com características voltadas ao uso fora de estrada:

  • Comprimento: 4,22 metros
  • Design: Carroceria quadrada e faróis circulares
  • Tração: Opções de tração traseira ou nas quatro rodas
  • Bateria: Capacidade entre 47,3 kWh e 81,8 kWh
  • Autonomia: Até 501 quilômetros (ciclo CLTC)
  • Painel: Tela multimídia de 15,4 polegadas
  • Preço: o SUV compacto retrô é comercializado no mercado asiático com valores a partir de aproximadamente US$ 13.700 a US$ 19.200 (cerca de R$ 75 mil a R$ 105 mil em conversão direta).

iCAUR 03

Denominado Jaecoo J6 em outros mercados, o iCAUR 03 completa a lista de modelos previstos:

  • Comprimento: 4,41 metros
  • Propulsão: 100% elétrico
  • Potência: Até 279 cv
  • Bateria: 69,8 kWh
  • Autonomia: 500 quilômetros no ciclo CLTC
  • Preço: na China, o SUV elétrico médio possui preço inicial equivalente a cerca de US$ 14.000 a US$ 21.000 (aproximadamente R$ 80 mil a R$ 120 mil em conversão direta, sem taxas de importação, impostos brasileiros e logística).

Expansão do Grupo Chery no mercado brasileiro

A chegada da iCAUR amplia a presença do Grupo Chery no Brasil. A corporação já atua no país por meio das marcas CAOA Chery, Omoda & Jaecoo e Jetour.

A estratégia acompanha a expansão de fabricantes de origem chinesa no setor de veículos com propulsão alternativa no mercado nacional.

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chery SUV

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