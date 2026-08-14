Chevrolet Tracker 2027: veja todas as versões do SUV compacto

Siga o A TARDE no Google

A Chevrolet Tracker chega ao mercado de vendas de SUVs compactos no Brasil com uma grande força para 2027, sendo o terceiro modelo que mais registrou vendas até o momento. O SUV compacto já está na sua terceira geração, desenvolvida sobre a plataforma GEM, do Onix.

A atual safra da Chevrolet Tracker, única produzida em solo nacional, foi lançada em 2020 e passou por uma reestilização no último mês de maio, que marcou a chegada da linha 2027.

Tudo sobre Autos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Veja as versões da Tracker

Tracker Turbo AT

O modelo Turbo AT é a versão de entrada da Tracker, custando R$ 119.990, mas possui menos equipamentos à sua disposição.

Tracker LT

Este é o segundo modelo da série, que já apresenta alguns avanços tecnológicos quando comparados ao Turbo AT, como assistentes de condução inteligentes. O modelo chega ao mercado custando R$ 146.690.

Chevrolet Tracker - Foto: Divulgação | Chevrolet

Tracker LTZ

Apontada como a opção mais vantajosa da linha, somando todos os itens já existentes da LT, com adicionais de conforto e tecnologia, custando R$ 162.890.

Tracker Premier

Iniciando as linhas mais avançadas do modelo, incluindo um assistente de estacionamento automático, teto solar panorâmico, sensores de estacionamento dianteiros e outras funcionalidades de conforto.

Essas novidades garantiram ao modelo o preço de R$ 179.790.

Tracker RS

O último modelo da Tracker, e consequentemente mais caro, é a Tracker RS, que utiliza as mesmas tecnologias da Tracker Premier, porém, com adicionais esportivos, como grade frontal tipo colmeia e detalhes de acabamento em preto brilhante e vermelho.

Com esses adicionais, o modelo é precificado em R$ 180.790.

Chevrolet Tracker - Foto: Divulgação | Chevrolet

Motorização e autonomia

Entre os cinco modelos da Tracker, dois motores são utilizados: um para as três versões mais em conta e outro para os veículos da linha de luxo.

Veja os dois motores e suas autonomias.

Motor 1.0 Turbo Flex dos modelos mais baratos.

Para as três primeiras e mais baratas versões da Tracker, a Chevrolet investiu em um motor 1.0 turbo flex de três cilindros que consegue gerar 115,5 cv de potência tanto com gasolina quanto com etanol, equipado junto a um câmbio automático de seis marchas.

De acordo com os dados da fabricante, ele consegue fazer de 0 a 100 km/h em 10,9 segundos.

Sua autonomia varia de acordo com o combustível e terreno em que o carro transita.

Gasolina: 11,5 km/l na cidade e 13,8 km/l na estrada;

11,5 km/l na cidade e 13,8 km/l na estrada; Etanol: 8,1 km/l na cidade e 9,9 km/l na estrada.

Motor da Chevrolet Tracker - Foto: Divulgação | Chevrolet

Motor 1.2 Turbo flex nos modelos de luxo.

Diferenciando os modelos mais caros dos mais baratos, a Chevrolet equipou as duas últimas versões com um modelo 1.2 Turbo flex de três cilindros que gera uma potência de 141 cv com etanol / 139 cv com gasolina.

O câmbio segue sendo o mesmo de seis marchas, como nos outros três modelos. De acordo com a fabricante, ele consegue acelerar de 0 a 100 km/h em 9,3 segundos.

Sua autonomia também varia dependendo de qual combustível ele é abastecido e do terreno em que está andando.