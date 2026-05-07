Citroën anuncia desconto de até R$ 25 mil em queridinho da marca

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A montadora francesa Citroën aqueceu o mercado de carros no Brasil após anunciar, nesta quinta-feira, 7, uma maratona de descontos que chegam até R$ 25 mil para diversos modelos em toda linha nacional.

As condições são válidas em toda rede de concessionárias, que dura até o dia 4 de junho combina redução direta nos preços, bônus na troca do usado e condições especiais de financiamento.

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Veja os descontos

O maior desconto da campanha fica para o Citroën Aircross Shine 7 Turbo 200 AT 2026, que sai de R$ 154.490 para R$ 131.790.

Além disso, o comprador ainda pode ter um bônus de R$ 3 mil na troca do usado e condições de taxa zero, com isso o abatimento total pode chegar a R$ 25.700.

Citroën Aircross | Foto: Divulgação | Citroën

Versão topo de linha com grande desconto

Outro modelo que pode receber descontos de mais de R$ 20 mil é o Aircross XTR 7 Turbo 200 AT 2026, com a redução base de preço de R$ 156.490 para R$ 134.790, com desconto acumulado de até R$ 24.700.

Queridinhos da marca com descontos

Mais um destaque da campanha é o queridinho Citroën Basalt, especialmente nas versões turbo e automáticas.

Basalt Shine Turbo 200 AT 2026 sai de R$ 128.890 por R$ 117.990, além de bônus de R$ 6 mil no usado e taxa zero, totalizando redução de até R$ 16.900;

Basalt Dark Edition Turbo 200 AT 2026 cai de R$ 129.890 para R$ 119.690, acumulando descontos de até R$ 16.200.

Citroën Basalt | Foto: Divulgação | Citroën

Linha popular com bons descontos

Pela linha C3, o foco das diminuições de preços ficou para as versões mais equipadas.

O C3 XTR 2026, equipado com motor 1.0 Firefly de até 75 cv, passa de R$ 100.590 para R$ 92.590, com bônus de R$ 4 mil no usado, chegando a R$ 12 mil de desconto total.

Citroën C3 XTR | Foto: Divulgação | Citroën

O C3 YOU! Turbo 200 AT 2026 também entra na campanha e reduz o preço de R$ 112.590 para R$ 109.590, acumulando abatimento de R$ 7 mil.

Já a versão mais barata do hatch, o Citroën C3 Live Go, segue com o preço promocional de R$ 76.990, aproveitando os incentivos do programa Carro Sustentável.