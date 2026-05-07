Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASIL

Câmara aprova renovação automática da CNH para motoristas sem multas

Proposta indica ainda mudanças em preços de exames e forma de emissão de documento

Gustavo Zambianco
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Carteira Nacional de Habilitação
Carteira Nacional de Habilitação - Foto: Contran

A Câmara dos Deputados aprovou, nesta quinta-feira, 7, a medida provisória que prevê a renovação automática da CNH(Carteira Nacional de Habilitação) dos motoristas que não tiveram multas registradas nos 12 meses anteriores.

O texto que faz uma alteração no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), vai seguir para análise no Senado.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A medida foi publicada pelo Governo Federal no dia 10 de dezembro de 2025 e enviada logo em sequência ao Congresso Nacional.

Veja o que a proposta estabelece

Renovação automática

A proposta, cujo relator é o senador Renan Filho (MDB-AL), estabelece que motoristas cadastrados no Registro Nacional Positivo de Condutores (RNPC), popularmente conhecido como cadastro do “bom condutor”, poderão ter a CNH renovada automaticamente.

Com isso, eles ficariam dispensados de parte dos procedimentos atualmente exigidos para a renovação do documento.

Os únicos procedimentos mantidos pela proposta seriam os exames de aptidão física e mental.

Leia Também:

Tarifas, terras-raras e minerais: veja tópicos de reunião entre Lula e Trump
Trabalhadores podem pedir afastamento de até 2 anos para cuidar de companheiro
Canela em pó tem venda suspensa após irregularidade; entenda
Congresso discute controle público como ferramenta de transformação

Emissão do documento

Além disso, o texto ainda determina que a CNH poderá ser emitida em formato físico ou digital, a depender do critério do motorista.

Valores dos exames

Mais um ponto que o documento estabelece é o de que os valores cobrados pelos exames médicos e psicológicos deverão seguir um preço público fixado pelo órgão máximo executivo de trânsito da União, com atualização anual pelo IPCA.

O relator argumenta que a proposta busca reduzir burocracia e custos associados ao processo de habilitação. Segundo o documento, quase 6 milhões de brasileiros precisarão renovar a CNH em 2026, enquanto cerca de 20 milhões dirigem sem habilitação no país.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

câmara dos depuados cnh

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Carteira Nacional de Habilitação
Play

Avião de pequeno porte cai em prédio residencial em Belo Horizonte

Carteira Nacional de Habilitação
Play

Vídeo: homem morde e arranca parte da orelha da companheira em festa

Carteira Nacional de Habilitação
Play

Vídeo: juíza critica corte de benefícios e fala em “escravidão”

Carteira Nacional de Habilitação
Play

“Polícia me seguindo”, MC Ryan comentou em vídeo sobre saldo do banco

x