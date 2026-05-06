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BRASIL

Canela em pó tem venda suspensa após irregularidade; entenda

Apreensão ocorreu após emissão de laudo de laboratório

Agatha Victoria Reis
Por

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Anvisa determina recolhimento de canela
Anvisa determina recolhimento de canela - Foto: Reprodução| Freepik

Unidades de canela em pó da empresa Kodilar foram recolhidas pela Anvisa nesta quarta-feira, 6, conforme publicação no Diário Oficial da União. O motivo do recolhimento foi a identificação de pelos de roedores e fragmentos de pelos de mamíferos nos produtos.

A Anvisa determinou o recolhimento do lote 444/02 da mercadoria, produzida pela M.W.A. Comércio de Produtos Alimentícios Ltda. Além disso, foi suspensa a venda, distribuição, fabricação, uso e divulgação do produto.

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A apreensão ocorreu após a emissão de um laudo da Fundação Ezequiel Dias (Funed), do Laboratório Central de Minas Gerais, que apontou a presença de matérias estranhas com risco à saúde.

Na análise, foram identificados pelos de roedores e fragmentos de pelos de mamíferos. De acordo com a nota, o produto apresentou irregularidades relacionadas às boas práticas e aos procedimentos obrigatórios de qualidade higiênico-sanitária previstos no inciso III do art. 9º da RDC nº 623/2022.

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