CIDADANIA
Congresso discute controle público como ferramenta de transformação
Debate foca no impacto do controle público na qualidade de vida do cidadão.
Belo Horizonte recebe, entre 19 e 22 de maio, o X Congresso Internacional de Políticas Públicas e Controle. O encontro, que vai ser sediado no espaço de eventos The One, no bairro Luxemburgo, vai reunir especialistas nacionais e estrangeiros para discutir o papel técnico e social das instituições de controle sob o tema: “A essencialidade dos Tribunais de Contas, o Direito ao Desenvolvimento, a Cidadania e os Direitos Humanos – Controlar para melhorar a vida das pessoas”. E terá entrada gratuita.
Promovido pelo Instituto Rui Barbosa (IRB) em parceria com o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG), o congresso busca consolidar um ambiente de diálogo qualificado entre gestores públicos, pesquisadores e autoridades.
Leia Também:
O objetivo central é analisar os desafios atuais na formulação e implementação de políticas que garantam os direitos fundamentais da população.
Ao longo de quatro dias, a programação vai contar com painéis e conferências voltados ao fortalecimento das instituições democráticas e à modernização da governança.
De acordo com os organizadores, o evento funciona como uma plataforma estratégica para o intercâmbio de experiências e a disseminação de boas práticas que possam ser replicadas em diferentes esferas governamentais.
Serviço
O congresso vai ser realizado na Av. Raja Gabáglia, 1143. Interessados em participar do debate sobre o controle como ferramenta de transformação social podem acompanhar as atualizações pelos canais oficiais do IRB e do TCEMG.
Programação
18 - 19 MAIO
Nos dias 18 e 19 de maio vão ser realizadas as reuniões técnico-científicas dos 25 Comitês Temáticos do Congresso.
10h00 - 12h00 Reunião dos Comitês Temáticos - Bloco I
14h00 - 16h00 Reunião dos Comitês Temáticos - Bloco II
16h00 - 18h00 Reunião dos Comitês Temáticos - Bloco III
19 Maio - Noite
18h00 Cerimônia Oficial de Abertura
18h00 Palestra Magna de Abertura
Filipa Urbana Calvão - Tribunal de Contas de Portugal
Tema: Direto ao desenvolvimento no novo contexto econômico: O papel dos Tribunais de Contas
Presidente de Mesa: Cons. Durval Ângelo - Presidente do TCE-MG
20 Maio
09h00 - 09h50 Palestra
Bruno Quick
Sebrae Nacional
Tema: Abordagens indutoras e estruturantes do território empreendedor : o Sebrae, os orgãos de controle e o desenvolvimento.
Presidente de Mesa: Cons. Ivan Bonilha - TCE-PR
09h50 - 10h40 Palestra
Profa. Dra. Sónia Martins Reis
Professora da Faculdade de Lisboa
Tema: Direto fiscal, direito ao desenvolvimento e cidadania no contexto orçamentário e do controle pelos Tribunais de Contas.
Presidente de Mesa: Cons. Reginaldo Ennes - TCE-AP
10h40 - 12h00 Painel
Mulheres do Controle: O controle interno e externo em diálogo institucional a favor da cidadania
Participações
Fátima Lozano Villavieja - Controladora Geral de Habilitación Nacional de la Subescala de Intervención - Tesorería - Espanha
Cons. Cristiana de Castro - Presidente do TCE-SP
Cons. Naluh Gouveia - TCE-AC
Myrian Radrizani - Associação de Entidades Oficiais de Controle Público do Mercosul (ASUR)
Presidente de Mesa: Cons. Milene Cunha - Presidente da AUDICON
12h00 - 13h30 Painel
Segurança Pública e Direitos Fundamentais
Temas: Violência contra a mulher - Violência contra crianças e adolescentes
Presidente de Mesa: Cons. Renato Rainha - TC-DF
13h30 - 15h00 Intervalo para Almoço
15h00 - 16h00 Palestra
Cristina Flora
Juíza Conselheira da Secção Regional dos Açores do Tribunal de Contas
Tema: O Tribunal de Contas e a tutela dos direitos humanos do cidadão europeu.
Presidente de Mesa: Proc. Marcilio Barenco - TCE-MG e Presidente da AMPCON
16h00 - 16h30 Intervalo
Café Mineiro
16h30 - 18h30 Painel
Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo
Participações
Marcelo Barros Gomes - Auditor do TCU
Renata Maria Silva Ramos de Castro - Consultora
Rita de Cássia Leal Fonseca dos Santos - Consultora de Orçamentos do Senado Federal
Presidente de Mesa: Cons. Edilberto Pontes - TCE-CE
21 Maio
09h00 - 09h50 Palestra
Alexandre Padilha
Ministro da Saúde
Tema: A saúde no Brasil
09h50 - 12h00 Painel
Saúde, desenvolvimento e transformação digital
Participações
Guilherme Maluf - Conselheiro TCE-MT
Blenda Pereira - Assessora CONASEMS
Hisham Hamida - Presidente CONASEMS
Presidente de Mesa: Cons. Edilson Silva - Presidente da ATRICON - TCE-RO
12h00 - 13h30 Painel
Indicadores de Políticas Públicas: medindo a efetividade das políticas públicas
Participações
Gustavo Vidigal - Diretor Geral do TCE-MG
Representante do BID - A confirmar
Representante do BIRD - A confirmar
Representante da ONU - A confirmar
15h00 - 16h00 Palestra
Dolores Genaro Moya
Tribunal de Contas da Espanha
Tema: A experiencia do Tribunal de Contas da Espanha
Presidente de Mesa: Cons. Luiz Antônio Guaraná - TCM-RJ
16h00- 16h30 Intervalo
Café Mineiro
16h30 - 17h20 Palestra
Sebastião Gunza
Juiz Conselheiro do Tribunal de Contas de Angola
Tema: Modernização, integridade e cooperação: o papel da organização internacional das instituições superiores de controle das comunidades de língua portuguesa.
17h20 - 18h30 Painel
Minerais críticos e o papel dos Tribunais de Contas
PARTICIPAÇÕES
Sara Meinberg - Procuradora do MPC de Minas Gerais
Luísa Barreto - Presidente da CODEMIG (a confirmar)
Ronaldo Gomes Carmona - Assessor da FINEP
Presidente de Mesa: Cons. Agostinho Patrus - Vice-Presidente do TCE-MG
22 Maio
09h00 - 10h00 Palestra
Sebastião Helvécio - Ex-Conselheiro do TCE-MG
Presidente de Mesa: Cons. Inaldo Araújo - Presidente do IRB - TCE-BA
09h40 - 10h20 Palestra
Tarcísio Bonfim - Presidente da CONAMP (Associação Nacional dos Membros do Ministério Público)
Presidente de Mesa: Cons. Ivens Zschoerper Linhares - Presidente do TCE-PR
10h20 - 11h00 Palestra
Ministro Jorge Oliveira -Vice-Presidente do TCU
Presidente de Mesa: Cons. Adircélio de Moraes Ferreira Júnior - TCE-SC
11h00 - 12h00 Palestra de Encerramento
Amyr Klink - Vice-Presidente do TCU
Presidente de Mesa: Cons. Adircélio de Moraes Ferreira Júnior - TCE-SC
12h00 - 12h30 Sessão
Sessão de Encerramento - Carta de Belo Horizonte
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes