Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASIL

Comissão aprova exigência de exame médico na renovação da CNH; entenda

Texto do relator segue em análise na Câmara dos Deputados

Agatha Victoria Reis
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
CNH
CNH - Foto: Ascom Detran-AL

Conhecida como “MP do Bom Condutor”, a Medida Provisória 1.327/2025 teve o parecer do relator, senador Renan Filho (MDB-AL), aprovado pela comissão mista nesta quarta-feira, 6. A medida visa a realização obrigatória do exame médico para renovação da CNH.

Anteriormente, a proposta do governo previa que motoristas cadastrados no Registro Nacional Positivo de Condutores (RNPC) teriam renovação 100% automática da CNH, sem necessidade de exames.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O texto do relator segue em análise no plenário da Câmara dos Deputados. A aprovação ocorreu por votação simbólica, sem registro nominal dos votos.

Leia Também:

Câmara aprova título de Cidadão Soteropolitano a Flávio Bolsonaro
Vai tirar a CNH? Alunos poderão escolher instrutor baseado em notas
Prisão de Thiago Ávila é mantida; ONU e Brasil pedem liberação imediata

Como funciona a medida?

Aprovado pela comissão, o texto estabelece um modelo intermediário para o chamado “bom condutor”. A medida prevê um processo de renovação simplificado e com menos burocracia. No entanto, a realização do exame médico de aptidão física e mental continua obrigatória.

O trecho que dispensava a exigência de exames médicos foi retirado após pressão de entidades da área médica.

A participação no RNPC poderá ser autorizada pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT) ou pelos portais de serviços da Senatran.

Vale ressaltar que motoristas com 70 anos ou mais não serão contemplados pela medida. Além disso, condutores a partir de 50 anos terão direito ao benefício apenas uma vez.

A renovação automática também não valerá para motoristas que tenham a validade da CNH reduzida por recomendação médica, em casos de doenças progressivas ou condições que exijam acompanhamento de saúde contínuo.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

brasil

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
CNH
Play

Avião de pequeno porte cai em prédio residencial em Belo Horizonte

CNH
Play

Vídeo: homem morde e arranca parte da orelha da companheira em festa

CNH
Play

Vídeo: juíza critica corte de benefícios e fala em “escravidão”

CNH
Play

“Polícia me seguindo”, MC Ryan comentou em vídeo sobre saldo do banco

x