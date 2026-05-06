BRASIL
Vai tirar a CNH? Alunos poderão escolher instrutor baseado em notas
Novo sistema permite avaliar profissionais, comparar opções e acompanhar aulas pelo celular
O processo para tirar a carteira de motorista no Brasil está passando por uma mudança que promete mexer diretamente com autoescolas e instrutores. O aplicativo CNH do Brasil ganhou novas funções que permitem ao aluno escolher com quem quer aprender — e ainda dar nota pelo serviço.
As novidades foram anunciadas nesta quarta-feira, 6, pelo ministro dos Transportes, George Santoro, e já começam a valer como parte de uma reformulação no modelo de formação de condutores.
Escolha mais livre e com avaliação
A principal mudança está na autonomia do aluno. Agora, é possível buscar instrutores e autoescolas usando localização, CEP ou endereço, facilitando a comparação entre opções disponíveis.
Além disso, o sistema inclui avaliações: alunos podem dar notas de zero a cinco estrelas tanto para profissionais quanto para centros de formação.
A proposta, segundo o governo, é estimular a concorrência e permitir que o futuro motorista escolha com base na qualidade do serviço.
Aulas registradas direto no app
Outra novidade é o registro das aulas práticas dentro do próprio aplicativo. Cada atividade realizada passa a gerar um certificado digital, criando um histórico automático para o aluno.
Os instrutores poderão lançar essas aulas tanto de forma autônoma quanto vinculados a autoescolas.
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Integração com sistema nacional
De acordo com o Ministério dos Transportes, todas as informações registradas no aplicativo serão integradas ao Registro Nacional de Condutores Habilitados.
Isso significa que os dados chegam automaticamente aos Detrans estaduais, agilizando o acompanhamento do processo.
Mudança mira mercado concentrado
Atualmente, o Brasil conta com cerca de 170 mil instrutores habilitados, mas apenas uma pequena parcela atua de forma independente.
Segundo o secretário nacional de trânsito, Adrualdo Catão, o novo modelo reduz barreiras e amplia possibilidades.
“O Código Brasileiro de Trânsito (CTB) diz que o instrutor é essencial na formação do condutor. Ele tem de contratar um instrutor autorizado. Vinculado ou não a uma autoescola”, afirmou.
Fim da “reserva de mercado”?
Com as mudanças, instrutores também passam a ter uma credencial digital dentro do app, facilitando a identificação em fiscalizações.
A autorização continua sendo responsabilidade dos Detrans, mas o governo avalia que o modelo anterior limitava a atuação dos profissionais.
Catão afirmou ainda que havia uma espécie de “reserva de mercado”, já que muitos instrutores só conseguiam trabalhar por meio de autoescolas.
Já o ministro reforçou o objetivo da medida: aumentar a concorrência e dar poder de escolha ao aluno.
“Serve para estimular a competição entre instrutor e autoescola. Quem tem de escolher é o aluno, qual ele achar melhor. Queremos estimular os empreendedores”, declarou George Santoro.
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