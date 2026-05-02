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CNH categoria B terá novas regras; veja o que muda para motoristas

Nova resolução reduz aulas obrigatórias, flexibiliza processo e pode cortar custo da CNH pela metade

Iarla Queiroz
Por

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Mudanças na CNH
Mudanças na CNH - Foto: Reprodução / Agência Brasil

Quem adiou tirar a carteira de motorista pode ter um novo motivo para repensar. As regras para a CNH categoria B mudaram e não foi pouca coisa. A atualização é considerada a maior transformação no processo desde o Código de Trânsito Brasileiro de 1997 e promete mexer com custo, tempo e até a forma de aprender a dirigir.

O que mudou com a nova regra

A mudança veio com a Resolução nº 1.020/2025 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), publicada no fim de 2025.

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O texto reformula etapas do processo de habilitação em todo o país e altera um modelo que vinha sendo mantido há quase três décadas. Entre os pontos mais marcantes, está o fim da obrigatoriedade de passar por autoescolas.

Agora, o candidato pode tirar a CNH sem se matricular em um Centro de Formação de Condutores (CFC), desde que cumpra todas as exigências oficiais.

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Menos aulas obrigatórias

Um dos pontos que mais chama atenção é a redução da carga prática.

Antes, eram exigidas 20 horas de aulas ao volante. Com a nova regra, o mínimo caiu para apenas 2 horas.

Apesar disso, órgãos de trânsito reforçam que esse é apenas o mínimo legal. A recomendação é que o candidato avalie se está realmente preparado antes de fazer a prova prática.

Outras mudanças no processo

Além da carga horária, o processo inteiro foi flexibilizado. Veja o que mudou:

  • Fimm da exigência de 45 horas de aulas teóricas obrigatórias;
  • Curso teórico gratuito disponível no aplicativo CNH do Brasil;
  • Possibilidade de fazer aulas com instrutor autônomo credenciado;
  • Fim do prazo máximo de 12 meses para concluir a habilitação;
  • Autorização, em alguns estados, para uso de veículo próprio nas aulas.

Com isso, o candidato passa a ter mais autonomia para organizar o processo.

Quanto custa tirar a CNH agora?

Antes, o custo total da habilitação variava entre R$ 2.500 e R$ 5.000. Com as novas regras, a estimativa do governo federal é que esse valor caia para algo entre R$ 400 e R$ 800, considerando taxas e o mínimo necessário de aulas.

Para milhões de brasileiros que dirigem sem habilitação por causa do preço, a mudança pode abrir caminho para a regularização.

O que continua igual?

Os exames médico e psicotécnico seguem obrigatórios. A prova teórica e o teste prático de direção também continuam sendo etapas essenciais para conseguir a carteira.

Além disso, as regras do Código de Trânsito Brasileiro permanecem as mesmas.

Atenção às regras do seu estado

Apesar das mudanças nacionais, a aplicação depende de cada estado.

Os Detrans têm autonomia para implementar as novas regras, o que pode gerar diferenças no que já está valendo em cada região. Por isso, é importante acompanhar os canais oficiais do órgão local.

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Tags:

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