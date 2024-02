Confira os seminovos mais atrativos em 2024 | A TARDE

As vendas de veículos seminovos na Bahia estão em alta e há perspectivas de maior crescimento no final do primeiro trimestre, apesar da queda drástica em fevereiro por conta das festas populares e do Carnaval. Para inspirar quem está pensando em comprar carro usado, preparamos uma lista com os seminovos mais valorizados de 2024, ouvindo a opinião de lojistas e especialistas.

Segundo a Federação de Revendedores de Veículos Usados (Fenauto), as vendas de carros seminovos em janeiro, no Brasil, registraram crescimento de 13,1% em relação ao mesmo mês do ano passado. Foram comercializadas 1.201.177 unidades em janeiro deste ano. Na Bahia, a venda de automóveis seminovos no primeiro mês do ano contabilizou alta de 8% comparando com janeiro de 2023, foram 17.555 unidades vendidas, de acordo com levantamento da Associação de Revendedores de Veículos do Estado da Bahia (Assoveba).

O levantamento de Fenauto aponta que os veículos classificados como “velhinhos” (com 13 anos ou mais de uso), são os mais procurados, com 408.734 vendidos no mês. Em segundo lugar vem os carros de 4 a 8 anos, com 314.992 unidade comercializadas no Brasil.

Sem surpresa

Nacionalmente, as vendas em janeiro tiveram uma queda de 13,2% em relação a dezembro de 2023. O presidente da Fenauto, Enilson Sales, afirma que “o resultado não surpreendeu, pois é um comportamento muito frequente em todo começo de ano. Além das vendas serem melhores nos últimos meses, por conta da injeção do 13º salário, por exemplo”. E, além disso, no início do ano muitos consumidores têm gastos extras com IPTU, IPVA, matrículas escolares e reajustes, que acabam impactando as vendas do varejo.

“Mesmo assim, consideramos que mais de 1,2 milhão de veículos vendidos é um resultado muito bom. Por isso, temos boas expectativas para este ano”, destaca Sales. Na Bahia, a queda nas vendas de veículos seminovos foi de 47,4% em janeiro, comparando com dezembro passado. Foram 17.555 unidades vendidas no primeiro mês deste ano, contra 33.346 em dezembro.

“A expectativa é muito grande para o mês de março, pois há uma demanda reprimida de fevereiro, estamos confiantes quanto a isso”, comenta o presidente da Assoveba, Ari Pinheiro Junior. “O ano já começou com notícias excelentes, queda dos juros, investimentos de três montadoras no Brasil, uma na Bahia, isso tudo motiva o consumidor”, avalia.

“Em janeiro as vendas tiveram crescimento em relação ao mesmo mês de 2023. Em fevereiro a queda já era esperada, ao menos na Bahia, onde o Carnaval começou dia 11 de janeiro com a Lavagem do Bonfim, e acabou agora, dia 15 de fevereiro, ou seja, na Bahia foram 30 dias de festa. Esse é um mês atípico, e a gente considera que o ano começa de fato depois do Carnaval”, afirma o proprietário da Dom Veículos, Júnior Barata. A expectativa é de crescimento este ano.

Diferente do que ocorre nacionalmente, os seminovos mais procurados na Bahia não são os mais velhos, ou usados maduros. “Os veículos mais vendidos têm três, quatro anos de uso, são carros como Onix, HB20, que têm cinco anos de garantia de fábrica. O consumidor prefere comprar um seminovo que ainda esteja com a garantia da montadora”, explica Júnior Barata. Ele afirma que em função da queda de juros, os clientes procuram carros mais novos, ainda que mais caros, e buscam financiar a compra.

Ranking

Júnior Barata afirma que o modelo mais procurado em suas lojas é o HB20 de entrada. “Esse modelo, ano 2022, pode ser encontrado no mercado de seminovos por aproximadamente R$ 58 mil reais, ainda com três anos de garantia”, afirma. “O sedan mais vendido hoje é o Onix LT, o de entrada, automático; o pessoal que compra sedan, geralmente quer um veículo automático. O modelo ano 2021 custa em torno de R$ 70 mil”.

Entre as picapes, a mais procurada é a Strada, líder de vendas no Brasil, cabine dupla, automática. “O SUV mais vendido é o Creta Executive, ano 2021 você consegue comprar por R$ 85 mil, um carro com cinco anos de garantia, essa garantia de fábrica é muito atrativa”. Outro SUV desejado, segundo Júnior Barata, é o Renegade Standard, completo, 2021, custa em média de R$ 77 mil reais. O empresário e especialista aposta que esses modelos mencionados devem se manter no ranking dos seminovos mais vendidos em 2024, por conta do custo-benefício.

Ari Pinheiro também aposta no Onix e no Creta, mas coloca outros nomes na lista. “Sedan de entrada até R$ 60 mil eu destaco o Prisma, acima de R$ 60 mil reais tem o Cronos e o SUV Creta; entre as picapes é a Ranger”, diz.

“De acordo com estudo recente da OLX, 60% dos consumidores pesquisados avaliam comprar um carro híbrido em 2024. Embora não seja ainda um volume muito alto, já existe o movimento de consumidores trocando carros a combustão por elétricos ou híbridos” comenta o empresário e especialista Anderson Magalhães, fundador da Carrocash e da Carbiz Brasil @carbizbr. Para ele, essa movimentação será ainda maior este ano e essa mudança vai aquecer também o mercado de seminovos.