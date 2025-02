Correias banhadas a óleo: avanço tecnológico ou risco para motor?

Há diferenças entre as correias banhadas a óleo e aquelas mais antigas - Foto: Freepik / Divulgação

As correias dentadas banhadas a óleo são cada vez mais utilizadas pela indústria automotiva. Os fabricantes argumentam que esse componente é um avanço, em relação às correias dentadas mais antigas, porque aumenta a durabilidade e a eficiência dos motores, além de reduzir vibrações e ruído. Entretanto, muitos consumidores rejeitam essa tecnologia. Afinal, a correia dentada banhada a óleo é mesmo um problema que pode afetar a saúde e a vida útil do motor ou o problema é a falta de manutenção adequada?

“Esse componente em si não é o vilão da história. Os veículos equipados com a correia dentada banhada a óleo podem dar problema se a manutenção preventiva não for feita na quilometragem correta e, principalmente, se o óleo utilizado não for o especificado pelo fabricante”, alerta o especialista em mecânica automotiva, Alexandre Guedes Afonso, proprietário do Centro Automotivo Superalto. “Se usar o óleo correto e fazer as revisões na quilometragem correta, não vai haver problema”, destaca.

Por isso, os (as) proprietários (as) dos carros que usam correia dentada banhada a óleo, a exemplo do Chevrolet Onix (a partir de 2020), Tracker (a partir de 2022), Chevrolet Montana (a partir de 2023), Citroën C3 1.2, Peugeot 208 1,2, Ford EcoSport 1.5, Ford Fiesta EcoBoost, Ford Ka 1.0 (a partir de 2015 até 2021), dentre outros, devem ficar mais atentos à manutenção preventiva.

Há diferenças entre as correias banhadas a óleo e aquelas mais antigas. “O grande diferencial é que elas, como o nome diz, são banhadas no mesmo óleo do motor do carro, aquele óleo que você troca a cada 10 mil quilômetros”, detalha Guedes. Entre as vantagens estão a maior vida útil, redução de vibrações e do ruído durante a operação, além de melhorar a eficiência do motor, gerando economia.

Durabilidade

“Indubitavelmente o principal avanço é a durabilidade dessa correia, sendo quatro vezes maior em relação às correias tradicionais (montadas fora do motor) o que contribuiu para a redução do custo de manutenção do motor durante as revisões. No caso do motor 3 cilindros da marca Chevrolet, o período de substituição desse componente é de 240.000km ou 15 anos de uso”, explica o gerente regional de pós-vendas do Grupo New Chase, Luciano Campelo.

Muitos proprietários de carros com correia dentada banhada a óleo têm problemas mecânicos devido à falta de manutenção adequada. “A manutenção preventiva seguida de acordo com as recomendações técnicas do fabricante permite aos proprietários utilizarem seus veículos sem problemas mecânicos. Por ser um componente que trabalha banhado em óleo do motor é de vital importância a utilização de um óleo lubrificante de boa qualidade e dentro das especificações para o tipo do motor”, detalha Campelo.

O principal fator negativo por parte dos (as) motoristas/proprietários (as) é o descumprimento do plano de manutenção estabelecido pelo fabricante, juntamente com a utilização de peças não genuínas, que estão em desacordo com o orientado para o processo de revisão, alerta o gerente de pós-vendas.

“Em especial para os veículos com carreia banhada a óleo, a Chevrolet recomenda apenas a utilização de óleo lubrificante ACDelco Dexos 1 GEN 3 . Essa linha de lubrificantes possui o pacote correto de aditivos que garantem o pleno funcionamento e durabilidade dos componentes e do motor. Reforçamos que não recomendamos de forma alguma a adição de qualquer tipo de aditivo do óleo do motor, como por exemplo: redutores de atrito, tratamento de óleos ou aditivos extras”, destaca.

Oficina de confiança

Quando o (a) proprietário (a) faz as manutenções na concessionária, são utilizados os óleos homologados, e aí o carro não dá problema. “Mas quando o proprietário começa a fazer as suas manutenções nas oficinas particulares, de sua confiança, muitas oficinas não sabem qual óleo correto utilizar nesses carros”, alerta Alexandre Afonso.

O uso do óleo errado faz a correia dentada desfiar e romper. “Além disso, ela entope todos os caminhos de lubrificação do veículo. Então isso cria um dano muito grande ao motor do carro e empena válvulas, muitas vezes cria problema de lubrificação, e será preciso fazer a retífica no motor do carro”, resume.

A manutenção dos carros com a correia dentada banhada a óleo é mais cara, porque a troca é mais complicada e exige ferramentas apropriadas. “O segredo é fazer as manutenções na quilometragem correta, utilizar oficinas de confiança, que saibam os padrões homologados pelas montadoras e que utilizem o óleo correto”, ressalta Afonso.

Carro usado

Quem compra carro seminovo deve ficar mais atento ao escolher um modelo com correia dentada banhada a óleo, isso porque muitas vezes o proprietário anterior do veículo não fez a manutenção adequada e o veículo pode dar problema.

“As correias dentadas banhadas a óleo oferecem uma série de benefícios, sendo os principais a maior durabilidade e a eliminação do ruído característico presente nas versões anteriores. Isso se traduz em um funcionamento mais silencioso e um intervalo de manutenção mais longo, o que proporciona maior conforto e economia para o proprietário”, explica o coordenador de Pós-Vendas da Indiana Veículos, Robson de Jesus Gonzaga. “A principal desvantagem é que o sistema exige cuidados específicos quanto ao tipo de óleo utilizado”.

Muitos dos problemas enfrentados por proprietários de veículos com correia dentada banhada a óleo são resultado da falta de manutenção preventiva. “Uma das causas mais comuns é o uso de óleos ou lubrificantes não homologados pela fabricante do veículo, além da negligência em seguir o plano de manutenção recomendado. Essas falhas podem comprometer a eficiência do sistema e, em alguns casos, levar a danos mais sérios no motor”, reforça Gonzaga.

Ele destaca que entre os erros mais comuns estão a busca por oficinas ou serviços pós-venda não autorizados pela montadora para realizar diagnósticos e manutenções. “Muitos optam por peças de reposição não originais, que não têm a mesma durabilidade e qualidade das peças homologadas pela fábrica”.

Dicas de manutenção

- Siga fielmente o plano de manutenção, no prazo determinado pelo fabricante

- É de vital importância a utilização de um óleo lubrificante de boa qualidade, dentro das especificações para o tipo do motor

- Realize revisões em concessionárias autorizadas ou em oficinas qualificadas

- Utilize peças e óleos originais ou homologados, para garantir que o sistema de lubrificação esteja em perfeito estado