Dolphin Mini: carro elétrico da BYD é lançado no Brasil; veja preço | A TARDE

O BYD Dolphin Mini foi lançado oficialmente no Brasil nesta quarta-feira, 28, com preço a partir de R$ 115.800. O subcompacto foi apresentado por Luciano Huck e chega com o objetivo de impulsionar as vendas de carros elétricos no Brasil.

Encarado como um modelo de entrada da BYD, o carro apresenta equipamentos de alta tecnologia, com seis airbags de fábrica, controles de tração e estabilidade, isofix, direção elétrica, central multimídia com tela giratória, sistema de monitoramento de pressão dos pneus e partida remota, além do piloto automático.

O carro elétrico também oferece faróis full LED, sensor de ré, ar condicionado, freio de estacionamento eletrônico com Auto-Hold e rodas de liga leve aro 16. O BYD Dolphin Mini apresenta carregador por indução e ajuste elétrico do banco, tecnologias ausentes em veículos mais caros da marca.

Autonomia

O Dolphin Mini deve ser vendido no mercado brasileiro com um conjunto maior com baterias Blade, de 38,8 kWh, garantindo autonomia de 402 km pelo ciclo de testes chinês. A recarga pode ser feita em uma estação rápida com até 40 kW, indo de 30% a 80% em 30 minutos.

Equipado com um motor de 75 cv e 13,8 kgfm de torque, segundo a marca, o carro acelera de 0 a 50 km/h em 4,9 segundos, e 0 a 100 km/h em 13 s. As rodas são de 16 polegadas com pneus 175/55. A primeira impressão sobre o carro é positiva. Seja pelo acabamento interno, pacote de tecnologia e segurança ou dirigibilidade, a relação custo-benefício é boa. A BYD criou diferenciais que podem tornar o Dolphin Mini o primeiro carro 100% elétrico de muitos consumidores.

Em relação ao pacote de tecnologia e segurança, o Dolphin Mini traz controle de cruzeiro adaptativo, assistente de permanência em faixa, frenagem automática de emergência, dentre outros. Não está claro se o carro chegará ao Brasil com 4 ou 6 airbags. Pelo preço competitivo, design e pela lista de equipamentos oferecidos, o mais novo lançamento tem tudo para mexer com o mercado.