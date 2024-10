Fiat está produzindo primeiro híbrido-flex, que será criado no Brasil

Motor produzido em Betim - Foto: Divulgação

Maior montadora do mercado brasileiro, a Fiat iniciará sua trajetória no ramo dos híbrido-flex. O modelo nacional equipado com a tecnologia Bio-Hybrid, desenvolvida pela empresa, já está sendo produzido no Polo Automotivo de Betim e será lançado no próximo mês.

A nova linha de motores também iniciou a produção dos motores flex de alta eficiência, baixas emissões e que podem ser associados às tecnologias de hibridização. Ampliada recentemente, a planta agora possui capacidade de produção de 1,1 milhão de motores por ano no Polo Automotivo de Betim, consolidando o Brasil como hub de referência global no desenvolvimento de powertrains e da tecnologia Bio-Hybrid.

“O lançamento do primeiro veículo híbrido-flex concebido e produzido no país representa mais um marco para a indústria automotiva brasileira e para a engenharia da Stellantis na América do Sul. Nosso time se dedicou ao máximo para lançar essa nova tecnologia, desenvolvida para o mercado brasileiro, bem como para outras regiões do mundo que tenham acesso aos biocombustíveis, como o etanol. Esse modelo contribuirá para a descarbonização da mobilidade no país, além de impulsionar a evolução do setor automotivo e iniciar o processo de nacionalização da eletrificação, colocando o Brasil em uma posição de destaque em relação a outros mercados”, afirma Emanuele Cappellano, Presidente da Stellantis para América do Sul.

Com os investimentos recordes de R$ 32 bilhões na América do Sul, serão lançados mais de 40 produtos e 8 powertrains ao longo dos próximos anos. A produção dos primeiros veículos equipados com a tecnologia Bio-Hybrid é flexível e pode ser integrada a diversos modelos fabricados pela Stellantis, sendo compatível com todas as linhas de produção da empresa na região.