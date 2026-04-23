Fiat realiza campanha com bônus de até R$ 68 mil em toda a linha

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Fiat Cronos - Foto: Divulgação | Fiat

A montadora Fiat promove, entre os dias 23 a 25 de abril a ação promocional chamada de “Dia D” que reúne ofertas em praticamente toda sua linha e veículos no Brasil.

A ação inclui, além de descontos diretos: condições de financiamento com taxa zero e bônus na troca de usados.

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Entre os destaques da promoção estão bônus que podem chegar a até R$ 68 mil na troca do seminovo, dependendo do modelo escolhido e do tipo de negociação.

Confira os descontos

Sedãs

Na categoria dos sedãs, o Fiat Cronos Drive 1.0 recebeu uma grande redução em seu preço, passando de R$ 108.990 para R$ 97.990 durante a ação

Já a versão Drive 1.3 oferece bônus de até R$ 14 mil na troca.

Fiat Cronos | Foto: Divulgação | Fiat

Hatchbacks

Entre os hatchbacks, o Fiat Mobi Like recebeu um desconto e sai por R$ 70.790.

Enquanto isso, o Argo Drive 1.0 conta com bônus de R$ 6.500 na troca do usado, além de opção de financiamento com taxa zero.

Fiat Mobi Like | Foto: Divulgação | Fiat

SUVs

No âmbito dos SUVs, o Fiat Pulse segue como a porta de entrada da categoria, com versões a partir de R$ 99.999 durante a campanha.

Já o Fastback, que tem proposta mais sofisticada dentro da linha, parte de R$ 119.990.

Fiat Fastback | Foto: Divulgação | Fiat

Além disso, as versões esportivas da linha Abarth também entram na ação com condições especiais, incluindo financiamento com taxa zero.

Picapes

Quando se trata das picapes, a Fiat destaca as promoções para a linha Toro Flex, com bônus de até R$ 19 mil na troca do usado.

Já a queridinha dos brasileiros, a Strada, aparece com redução expressiva, com a versão Endurance saindo de R$ 114.990 por R$ 88.590.

Fiat Strada | Foto: Divulgação | Fiat

Outra picape que vale o destaque é a Titano Ranch Turbodiesel, que passa de R$ 285.990 para R$ 217.179, considerando bônus superior a R$ 68 mil na troca do seminovo, o maior benefício divulgado na ação.

Programa Fiat por Assinatura

A marca ainda reforça o programa por assinatura como uma alternativa para as pessoas que preferem evitar a compra tradicional.

Entre as opções disponíveis, o Pulse automático pode ser contratado com mensalidades a partir de R$ 2.399 em plano de 18 meses com franquia de 1.000 km mensais.