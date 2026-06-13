Ford Ranger tem descontos de R$ 70 mil e bate preço de picape da Fiat

Quem busca uma picape média com motor potente encontra na Ford Ranger 2026 uma boa oportunidade. A fabricante iniciou uma campanha de descontos agressivos que reposiciona o modelo no mercado brasileiro, tornando-o mais acessível que rivais de segmentos inferiores, como a Fiat Toro Ranch.

As condições especiais são válidas para clientes pessoa física e focam em unidades com cores sólidas. Como as ofertas dependem de estoque e concessionária, os valores podem variar levemente entre os estados.

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Oportunidades na linha Ranger 2026

O grande atrativo da promoção é a Ranger XLS 3.0 V6. Com preço de tabela de R$ 309.600, o modelo está sendo ofertado por R$ 239.900 em diversas lojas de São Paulo, uma redução expressiva de quase R$ 70 mil.

Para quem busca o topo de linha, a Ranger Limited V6 também entrou no radar de ofertas. O valor caiu de R$ 372.900 para R$ 318.990, um abatimento superior a R$ 53 mil.

Já o modelo de entrada, Ranger XL 2.0 4x4 MT, está disponível por R$ 209.900 em concessionárias de São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. Este valor coloca a picape da Ford abaixo da Fiat Toro Ranch, encontrada no mercado a partir de R$ 228.490, oferecendo um conjunto mecânico superior.

Performance e tecnologia

As versões V6 entregam potência de 250 cv e torque de 61,2 kgfm, acelerando de 0 a 100 km/h em 9,2 segundos. O pacote tecnológico inclui multimídia de 10 polegadas nas versões de entrada e painel digital de até 12,4 polegadas na Limited, além de seis modos de condução.

Ficha Técnica