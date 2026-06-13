BRIGA PELO TOPO
Ford Ranger tem descontos de R$ 70 mil e bate preço de picape da Fiat
Com promoção agressiva, picape desafia o preço de mercado. Confira valores das versões
Quem busca uma picape média com motor potente encontra na Ford Ranger 2026 uma boa oportunidade. A fabricante iniciou uma campanha de descontos agressivos que reposiciona o modelo no mercado brasileiro, tornando-o mais acessível que rivais de segmentos inferiores, como a Fiat Toro Ranch.
As condições especiais são válidas para clientes pessoa física e focam em unidades com cores sólidas. Como as ofertas dependem de estoque e concessionária, os valores podem variar levemente entre os estados.
Oportunidades na linha Ranger 2026
O grande atrativo da promoção é a Ranger XLS 3.0 V6. Com preço de tabela de R$ 309.600, o modelo está sendo ofertado por R$ 239.900 em diversas lojas de São Paulo, uma redução expressiva de quase R$ 70 mil.
Para quem busca o topo de linha, a Ranger Limited V6 também entrou no radar de ofertas. O valor caiu de R$ 372.900 para R$ 318.990, um abatimento superior a R$ 53 mil.
Já o modelo de entrada, Ranger XL 2.0 4x4 MT, está disponível por R$ 209.900 em concessionárias de São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. Este valor coloca a picape da Ford abaixo da Fiat Toro Ranch, encontrada no mercado a partir de R$ 228.490, oferecendo um conjunto mecânico superior.
Performance e tecnologia
As versões V6 entregam potência de 250 cv e torque de 61,2 kgfm, acelerando de 0 a 100 km/h em 9,2 segundos. O pacote tecnológico inclui multimídia de 10 polegadas nas versões de entrada e painel digital de até 12,4 polegadas na Limited, além de seis modos de condução.
Ficha Técnica
- Motor: 3.0 V6 turbodiesel
- Potência: 250 cv
- Torque: 61,2 kgfm
- Câmbio: Automático de 10 marchas
- Tração: 4x4
- Aceleração 0 a 100 km/h: 9,2 segundos
- Consumo Urbano: 8,9 km/l
- Consumo Rodoviário: 10,2 km/l
- Capacidade de carga: ~ 1 tonelada