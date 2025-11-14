Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > AUTOS
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PASSO A PASSO

Habilitação de graça: tudo que você precisa saber

Não terá custo em todas as etapas, incluindo exames médicos e psicológicos

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

14/11/2025 - 13:53 h
Conforme a Lei, só beneficia quem ainda não tem habilitação
Conforme a Lei, só beneficia quem ainda não tem habilitação -

A Lei 15.153/2025, já sancionada, promete mudar a vida de muitas pessoas. A partir de 12 de agosto de 2025, os recursos arrecadados com multas de trânsito poderão ser usados para custear a formação de condutores de baixa renda, através da CNH Social.

Leia Também:

Habilitação de graça começa a valer em 2026, veja como inscrever-se
Nova lei pode punir motoristas de carros automáticos sem habilitação
Multas de trânsito vão custear habilitação de pessoas de baixa renda

Na prática, quem está inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e tem renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa (atualmente R$ 706,00) pode ter direito à CNH gratuita. O programa cobre todas as etapas da habilitação, incluindo exames, aulas e taxas.

Tudo sobre Autos em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A prioridade, conforme a Lei, só beneficia quem ainda não tem habilitação. A CNH Social serve para as categorias A (moto) e B (carro), mas, segundo o Governo Federal, os estados podem estender a gratuidade a outras categorias. Isso vai abrir novas oportunidades para quem precisa, especialmente mulheres negras, periféricas e chefes de família.

O candidato deve ficar atendo e acompanhar os editais e calendários dos Detrans estaduais para saber data de inscrição e demais inforamções

Quem tem direito

  • Deve ter 18 anos ou mais.
  • Estar inscrito no CadÚnico.
  • Possuir renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa (atualmente R$ 706,00 por integrante da família).
  • O cadastro no CadÚnico deve ser feito presencialmente em um CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) mais próximo da resudência do candidato.

Quais custos a CNH Social cobre?

Todas as etapas da habilitação, incluindo exames médicos e psicológicos; aulas teóricas e práticas; taxas de prova (inclusive segunda tentativa, em caso de reprovação); e emissão da CNH.

Embora a prioridade seja para a primeira habilitação nas categorias A (moto) e B (carro), estados podem estender a gratuidade a outras categorias como C, D ou E, conforme suas políticas locais.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

cnh CNH Social Detran Detran Bahia habilitação

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Conforme a Lei, só beneficia quem ainda não tem habilitação
Play

Ram Dakota chega ao Brasil em 2026 para desafiar Hilux e Ranger

Conforme a Lei, só beneficia quem ainda não tem habilitação
Play

Renault anuncia pré-venda do Boreal 2026, seu novo carro-chefe

Conforme a Lei, só beneficia quem ainda não tem habilitação
Play

Bateria voadora: a aposta chinesa contra incêndios

Conforme a Lei, só beneficia quem ainda não tem habilitação
Play

BYD lança carro com drone no teto e preço surpreendente; confira

x