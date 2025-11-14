Habilitação de graça: tudo que você precisa saber

Conforme a Lei, só beneficia quem ainda não tem habilitação - Foto: Iarla Queiroz / Ag A TARDE

A Lei 15.153/2025, já sancionada, promete mudar a vida de muitas pessoas. A partir de 12 de agosto de 2025, os recursos arrecadados com multas de trânsito poderão ser usados para custear a formação de condutores de baixa renda, através da CNH Social.

Na prática, quem está inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e tem renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa (atualmente R$ 706,00) pode ter direito à CNH gratuita. O programa cobre todas as etapas da habilitação, incluindo exames, aulas e taxas.

Tudo sobre Autos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A prioridade, conforme a Lei, só beneficia quem ainda não tem habilitação. A CNH Social serve para as categorias A (moto) e B (carro), mas, segundo o Governo Federal, os estados podem estender a gratuidade a outras categorias. Isso vai abrir novas oportunidades para quem precisa, especialmente mulheres negras, periféricas e chefes de família.

O candidato deve ficar atendo e acompanhar os editais e calendários dos Detrans estaduais para saber data de inscrição e demais inforamções

Quem tem direito

Deve ter 18 anos ou mais.

Estar inscrito no CadÚnico.

Possuir renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa (atualmente R$ 706,00 por integrante da família).

O cadastro no CadÚnico deve ser feito presencialmente em um CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) mais próximo da resudência do candidato.

Quais custos a CNH Social cobre?

Todas as etapas da habilitação, incluindo exames médicos e psicológicos; aulas teóricas e práticas; taxas de prova (inclusive segunda tentativa, em caso de reprovação); e emissão da CNH.

Embora a prioridade seja para a primeira habilitação nas categorias A (moto) e B (carro), estados podem estender a gratuidade a outras categorias como C, D ou E, conforme suas políticas locais.