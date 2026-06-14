Nissan Frontier 2026 no Brasil: preços, versões e o que mudou

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A Nissan Frontier 2026 chega ao mercado brasileiro pretende consolidando sua força no segmento de picapes médias. Com foco em durabilidade e tecnologia embarcada, a linha 2026 mantém o compromisso da marca em oferecer um veículo capaz de enfrentar os desafios do agronegócio e o uso intenso em ambientes urbanos.

Performance e motorização

O coração da Frontier 2026 continua sendo o motor 2.3 16v Turbo Diesel. A engenharia da Nissan prioriza o torque em baixas rotações, garantindo agilidade na retomada e segurança para o transporte de cargas pesadas, características essenciais para quem busca uma picape de trabalho confiável.

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Versões e valores

Nissan Frontier 2026 - Foto: Divulgação Nissan

A Nissan organizou a gama 2026 para atender diferentes perfis de consumidores, desde o uso profissional até o lazer em trilhas off-road:

Frontier Attack AT 4x4 : a porta de entrada com vocação off-road. Oferece robustez visual e funcional, ideal para quem precisa de um veículo valente para o dia a dia por R$ 277.590.

: a porta de entrada com vocação off-road. Oferece robustez visual e funcional, ideal para quem precisa de um veículo valente para o dia a dia por R$ 277.590. Frontier Platinum AT 4x4 : focada no conforto e sofisticação. Equipada com acabamento premium e ampla conectividade, está disponível por R$ 317.990.

: focada no conforto e sofisticação. Equipada com acabamento premium e ampla conectividade, está disponível por R$ 317.990. Frontier PRO-4X AT 4x4 : a versão topo de linha voltada para o off-road raiz. Com diferenciais estéticos e mecânicos específicos para terrenos difíceis, também chega ao mercado por R$ 317.990.

Tecnologia embarcada

Nissan Frontier 2026 - Foto: Divulgação Nissan

O grande salto da linha 2026 está no pacote tecnológico de auxílio à condução. O modelo integra a visão 360° com sistema de detecção de objetos em movimento, central multimídia de 8 polegadas com integração total a smartphones e assistentes avançados de frenagem de emergência.

Esses recursos elevam a segurança do condutor, transformando a picape em um ambiente muito mais confortável e conectado.

Vale a pena o investimento?

Para o consumidor brasileiro, a Nissan Frontier 2026 posiciona-se como uma das opções mais equilibradas do mercado. Enquanto competidores buscam eletrificações complexas, a Nissan aposta na confiabilidade mecânica comprovada, mantendo o custo de manutenção competitivo — um ponto crucial para gestores de frota e profissionais liberais.

Se você busca uma picape que combine a tradição "raiz" com conectividade moderna, a linha 2026 da Frontier entrega um conjunto robusto, mantendo a valorização da marca no território nacional.