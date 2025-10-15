Renault Boreal: o que o novo SUV tem para brigar com Compass e Corolla Cross

Boreal chega em três versões de acabamento, Evolution, Techno e Iconic, todas equipadas com o motor turbo TCe 1.3 flex de 270 Nm (torque) - Foto: Divulgação

A Renault abriu ontem pré-venda do Boreal, novo SUV do segmento C que será produzido no Brasil e posicionado acima do Kardian. O modelo é o segundo lançamento do plano internacional “Game Plan 2027”, estratégia global da marca para mercados emergentes.

“O Brasil é novamente o primeiro polo produtivo do mundo do Boreal, o que demonstra a importância do mercado brasileiro para o Grupo Renault”, afirma Ariel Montenegro, presidente e diretor-geral da Renault do Brasil.

O Boreal chega em três versões de acabamento - Evolution, Techno e Iconic - todas equipadas com o motor turbo TCe 1.3 flex de 270 Nm de torque, acoplado ao câmbio automático EDC de dupla embreagem úmida e seis marchas, conjunto já utilizado com sucesso na Europa e no Kardian.

Os preços partem de R$ 179.990 na versão Evolution, passam por R$ 199.990 na Techno e chegam a R$ 214.990 na topo de linha Iconic, que traz itens como teto solar panorâmico elétrico, som Harman Kardon e assistente de condução semiautônoma Active Driver Assist.

Concorrentes

Com o Boreal, a Renault reforça sua presença no competitivo segmento dos SUVs médios, apostando em design imponente, pacote tecnológico robusto e conectividade total para rivalizar com modelos como Jeep Compass, Toyota Corolla Cross e GWM Haval H6.

A pré-venda é feita de forma 100% digital pelo site prevenda-boreal.renault.com.br, mediante pagamento de um sinal de R$ 1.000 pelo Boreal R Pass, valor que será abatido do preço final. Os primeiros compradores terão prioridade de entrega e participação em ações exclusivas, incluindo o sorteio de 30 pares de ingressos para Roland-Garros e kits especiais da coleção Boreal.

A jornada de compra foi desenhada para ser rápida e intuitiva: o cliente escolhe versão, cor, concessionária e efetua o pagamento on-line via cartão de crédito, recebendo confirmação imediata. Integrantes da comunidade “Boreal Now” no Instagram também terão benefícios extras — os 50 primeiros que adquirirem o R Pass ganham ingressos para o Salão do Automóvel de 2025.

Durante o período de lançamento, a Renault oferece bônus de até R$ 12 mil no usado ou taxa zero de financiamento por meio da Mobilize Financial Services.