AUTOS
Salão do Automóvel: evento retorna com mais de 20 marcas confirmadas
10 marcas chinesas já confirmaram participação na 31ª edição do evento
O maior evento de cultura automotiva da América Latina terá seu retorno em 2025, o Salão do Automóvel acontecerá em São Paulo a partir do dia 22 de novembro, no Distrito Anhembi. O evento que não acontecia desde 2018 já tem 23 marcas de carros confirmados, além de duas de motocicletas.
Após especulações, algumas marcas confirmaram a presença na 31ª edição do evento, sendo elas: Omoda Jaecoo, Caoa Chery, Caoa Changan, Geely, GWM e MG Motor.
Essas montadoras se juntam ao extenso grupo de já confirmadas, que conta com:
- BYD;
- Citroën;
- Denza;
- Fiat;
- Honda;
- Hyundai;
- Jeep;
- Kia;
- Leca;
- Leapmotor;
- Lexus;
- Mitsubishi;
- Peugeot;
- Ram;
- Renault;
- Toyota.
Todas já haviam confirmado a participação desde abril. Além dessas, duas marcas de motocicletas também estarão presentes no evento, a Vezpa e a Suzuki.
Possíveis novidades
Duas marcas chinesas provavelmente vão utilizar o Salão do Automóvel 2025 para estrearem, sendo elas a Changan, nova aposta da Caoa e a MG Motors, que testa carros no Brasil desde 2024 mas ainda não começou a comercializar seus automóveis.
Fabricantes de luxo não estarão presentes nesta edição, ou seja, modelos como esses a seguir, não serão vistos no evento:
- Audi;
- BMW;
- Mercedes-Benz;
- Jaguar;
- Land Rover;
- Porsche;
- Volvo.
Porém haverá uma seção dedicada somente a superesportivos, como Bugatti, Ferrari, Aston Martin, McLaren e outras marcas no “Dream Lounge”.
Como será o evento?
A edição de número 31 do Salão do Automóvel acontece em São Paulo em um espaço dividido em cinco pavilhões de exposição. Uma pista indoor estará disponível para os visitantes dirigirem, porém nenhuma compra pode ser feita no evento.
Cada expositor terá uma área de 500 m² para mostrarem seus modelos com a separação de um corredor entre cada estande.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes