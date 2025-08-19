Salão do Automóvel: evento retorna com mais de 20 marcas confirmadas

Salão do Automóvel volta acontecer depois de pausa desde 2018. - Foto: Divulgação

O maior evento de cultura automotiva da América Latina terá seu retorno em 2025, o Salão do Automóvel acontecerá em São Paulo a partir do dia 22 de novembro, no Distrito Anhembi. O evento que não acontecia desde 2018 já tem 23 marcas de carros confirmados, além de duas de motocicletas.

Após especulações, algumas marcas confirmaram a presença na 31ª edição do evento, sendo elas: Omoda Jaecoo, Caoa Chery, Caoa Changan, Geely, GWM e MG Motor.

Essas montadoras se juntam ao extenso grupo de já confirmadas, que conta com:

BYD Dolphin, carro de uma das montadoras confirmadas no evento | Foto: Divulgação | BYD

Todas já haviam confirmado a participação desde abril. Além dessas, duas marcas de motocicletas também estarão presentes no evento, a Vezpa e a Suzuki.

Possíveis novidades

Duas marcas chinesas provavelmente vão utilizar o Salão do Automóvel 2025 para estrearem, sendo elas a Changan, nova aposta da Caoa e a MG Motors, que testa carros no Brasil desde 2024 mas ainda não começou a comercializar seus automóveis.

Fabricantes de luxo não estarão presentes nesta edição, ou seja, modelos como esses a seguir, não serão vistos no evento:

Audi;

BMW;

Mercedes-Benz;

Jaguar;

Land Rover;

Porsche;

Volvo.

Porém haverá uma seção dedicada somente a superesportivos, como Bugatti, Ferrari, Aston Martin, McLaren e outras marcas no “Dream Lounge”.

Como será o evento?

A edição de número 31 do Salão do Automóvel acontece em São Paulo em um espaço dividido em cinco pavilhões de exposição. Uma pista indoor estará disponível para os visitantes dirigirem, porém nenhuma compra pode ser feita no evento.

Cada expositor terá uma área de 500 m² para mostrarem seus modelos com a separação de um corredor entre cada estande.